Freddie Mercury Biofilmi Bohemian Rhapsody 2018’de Vizyona Girecek

Filmi Bryan Singer yönetecek...
yazar: 22 Nisan 2017

Birkaç yıldır şarkıcı Freddie Mercury’nin hayatı perdeye taşınmak isteniyor. Ama hep sorunlarla karşılaşıldığı için Bohemian Rhapsody biofilmi bir türlü çekilemedi. Sacha Baron Cohen stüdyoyla anlaşamayıp Queen grubundan Brian May’in “Mercury için doğru seçim değil,” eleştirilerine maruz kalınca filmden çekilmişti. Ben Whishaw rolü kapmış ama daha sonra o da çekilmişti. Türlü sorunlarla hemhal olan bu film bu kez çekilecek gibi görünüyor. Bryan Singer’ın yönetmeye hazırlandığı bu filmde Mercury’i Mr. Robot dizisiyle ünlenen Rami Malek canlandıracak. Fox filmi 25 Aralık 2018’de vizyona çıkaracağını açıkladı. Fakat henüz filmin çekim tarihi belli değil.

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yazar: Can Rende - Nis 22, 2017
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