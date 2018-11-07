Spike Lee, Frederick Douglass Now ile üçüncü kez bir Roger Guenveur Smith eserini yönetecek. A Huey P. Newton Story ve Rodney King’in ardından Smith’in tek kişilik tiyatro oyununu da perdeye taşıyacak.

Aynı zamanda 10 Spike Lee filminde yardımcı rollerde yer alan Roger Guenveur Smith’in oyunu Frederick Douglass’ın gerçek öyküsünü anlatıyor. Douglass kendisini kölelikten kurtardıktan sonra yayıncı olmuş ve kölelikle savaşın önemli isimlerinden biri haline gelmişti. Abraham Lincoln ile birlikte Amerikan İç Savaşı’nda köleleri özgürleştirmek için planlar yapmış ve uygulanmasını sağlamıştı.

Oyuncuları henüz belli olmayan filmin müziklerini Branford Marsalis’in yapacağını da ekleyelim.