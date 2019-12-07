Bir bilgisayar oyununda arka plandaki karakterlerden biri kaderini değiştirmek isterse neler olur? Ryan Reynolds’un yeni aksiyon komedisi Free Guy bu fikirden yola çıkarak kendisine yeni bir evren kurmuş.

Shawn Levy’nin Matt Lieberman’ın senaryosundan uyarladığı film 2016’dan beri üzerinde çalışılan ve merak edilen bir yapımdı. Reynolds’a filmde Killing Eve’de de izlediğimiz Jodie Comer, Lil Rel Howery, Joe Keery eşlik ediyor. Yönetmen Taika Waititi’nin de filmde rol aldığını hatırlatalım. Film 3 Temmuz 2020’de gösterimde olacak.