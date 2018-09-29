Free Guy: Ryan Reynolds ve Shawn Levy’den The Truman Show Benzeri Bir Film

Reynolds proje açıklamaya devam ediyor...
yazar: 29 Eylül 2018

Ryan Reynolds yeni projesini duyurdu. Sıkça komedi filmlerinde rol alan aktörün yeni projesi Free Guy aksiyon-komedi türlerinde olacak, Jim Carrey’li The Truman Show‘un ve Jumanji‘nin izinden gidecek. Shawn Levy‘nin yönetip yapımcılığını da üstleneceği Free Guy bir adamın (Reynolds) rutin yaşamına devam ederken birden bir video oyununun içinde olduğunu fark etmesini konu alacak. Adamımız gerçek dünyanın tehlikede, kendisinin insanlığı kurtarabilecek tek kişi olduğunu anlayınca bu video oyunundan kurtulmasını ve dünyayı kurtarmaya çalışmasını konu alacak. Film The Truman Show ve Jumanji‘yi harmanlayacak gibi görünüyor.

Reynolds’ın tek projesi bu değil. Aktör şu sıralar WB’nin filmi Pokemon: Detective Pikachu‘da Pikachu’yu seslendirirken Netflix’in en pahalı filmlerinden 6 Underground‘ın çekimlerine devam ediyor. Aktör, Sam Raimi‘nin gerilim filmi Bermuda Triangle, yönetmeni belli olmayan oyun uyarlaması Clue, Home Alone benzeri Stoned Alone‘a da dahil olmuştu. Bu filmlerin çekim tarihleri henüz belli değil. Fox’ın Deadpool 3‘ü henüz duyurmadığını, bu yıl çekilmesi planlanan ama sonra ertelenen X-Force‘un akıbetinin belli olmadığını da belirteyim.

etiket:
kategori:
haber

yazar: Can Rende - Eyl 28, 2018

yazar: bakınız - Eyl 29, 2018

ilgili