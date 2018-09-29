Ryan Reynolds yeni projesini duyurdu. Sıkça komedi filmlerinde rol alan aktörün yeni projesi Free Guy aksiyon-komedi türlerinde olacak, Jim Carrey’li The Truman Show‘un ve Jumanji‘nin izinden gidecek. Shawn Levy‘nin yönetip yapımcılığını da üstleneceği Free Guy bir adamın (Reynolds) rutin yaşamına devam ederken birden bir video oyununun içinde olduğunu fark etmesini konu alacak. Adamımız gerçek dünyanın tehlikede, kendisinin insanlığı kurtarabilecek tek kişi olduğunu anlayınca bu video oyunundan kurtulmasını ve dünyayı kurtarmaya çalışmasını konu alacak. Film The Truman Show ve Jumanji‘yi harmanlayacak gibi görünüyor.

Reynolds’ın tek projesi bu değil. Aktör şu sıralar WB’nin filmi Pokemon: Detective Pikachu‘da Pikachu’yu seslendirirken Netflix’in en pahalı filmlerinden 6 Underground‘ın çekimlerine devam ediyor. Aktör, Sam Raimi‘nin gerilim filmi Bermuda Triangle, yönetmeni belli olmayan oyun uyarlaması Clue, Home Alone benzeri Stoned Alone‘a da dahil olmuştu. Bu filmlerin çekim tarihleri henüz belli değil. Fox’ın Deadpool 3‘ü henüz duyurmadığını, bu yıl çekilmesi planlanan ama sonra ertelenen X-Force‘un akıbetinin belli olmadığını da belirteyim.