2012 tarihli ilk filmi Die Vermissten’in (Kaybolanlar) ardından ikinci kez kamera karşısına geçen genç alman yönetmen Jan Speckenbach, bir ayrılık ve özgürlük hikayesi anlatmış.

Ülke: Almanya

Yönetmen: Jan Speckenbach

Festival: Locarno’da ilk gösterimini yapan film iyi eleştiriler aldı.

Oyuncular: Johanna Wokalek, Hans-Jochen Wagner, Andrea Szabová

Konu: Aile hayatı ve özellikle kocasından sıkılan 40 yaşındaki Nora, bir gün aniden evden ayrılmaya karar verir. Özgürlüğe attığı adım, hem zor hem de heyecanlı olaylar yaşamasına neden olacaktır. Yönetmen Speckenbach Avrupa’nın farklı kentlerine yolculuk eden Nora’nın yaşadıklarını neredeyse yorumsuz sayılacak bir bakış açısıyla, olduğu gibi vermeye çalışmış. Aynı zamanda Nora’nın geride bıraktığı ailesinin yaşadığı zorlukları da aktararak, objektif bir öykü anlatmış.