HBOMax’in Friends ekibini 60 dakikalık özel bir reunion’a ikna etmesinin ardından söylentiler devam ediyor. Oyuncuların 12 bölümlük bir sezona da hazır olabileceği konuşuluyor.

Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry ve David Schwimmer’dan oluşan çekirdek kadroyu bir araya getirmeyi başaran HBO’nun daha yüksek bir teklif ile oyuncuların kapısını çalacağı iddia ediliyor. Friends Özel Bölümü için oyuncu başına 2.5 milyon dolar veren HBO’nun, eğer iş diziye dönerse toplam 1 milyar doları gözden çıkarabileceği konuşuluyor.

Özellikle daha önce teklifleri kabul etmeyen Aniston, Perry ve Schwimmer’ın inadının kırıldığı ve daha fazla Friends için yeşil ışık yakabilecekleri konuşuluyor.