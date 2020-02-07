HBO Max, Friends hayranlarını çok sevindirecek bir haberi vermek üzere… Dizinin 25. yılı anısına 1 saatlik özel bir bölüm için anlaşma imzalanması çok yakın…

Henüz taraflar kesin doğrulamasa da 6 Friends başrolünün fikre sıcak baktığını bugün ABD’de bütün ciddi haber kaynakları dile getirdi.

Dizinin tüm bölümlerini yayınlayacak olan HBO Max, bu tek bölümü ciddi bir tanıtım fırsatı olarak görüyor. Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Matt LeBlanc ve Matthew Perry’nin bir süre birlikte çalışacağı ve senaryosuz bir bölümle seyirci karşısında olacağı da söylentiler arasında…