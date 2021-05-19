Friends’in yıllardır beklenen buluşması 27 Mayıs’ta HBO Max’te yayınlanacak. Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry ve David Schwimmer, dizinin çekildiği ünlü Stage 24’te bir araya geldiler ve dizinin arka planını anlatan bir bölüm çektiler. Dizinin sıkı takipçilerini mutlu edecek bir özel bülümün yaklaştığını fragmandan anlayabiliyoruz.

Ben Winston’ın yönettiği bölüm, dizinin yapımcıları Kevin Bright, Marta Kauffman ve David Crane’i de bir araya getirdi.

Konuklar arasında ise David Beckham, Justin Bieber, BTS, James Corden, Cindy Crawford, Cara Delevigne, Lady Gaga, Elliott Gould, Larry Hankin, Kit Harington, Mindy Kaling, Thomas Lennon, Christina Pickles, Tom Selleck, James Michael Tyler, Maggie Wheeler, Reese Witherspoon, Malal Yousafzai var.