Özellikle Paolo Sorrentino filmlerinde hayranlıkla izlediğimiz Toni Servillo ve Young Pope’ta olağanüstü oyununa tanık olduğumuz Silvio Orlando, bir hapishane filminde bir araya geliyor. Leonardo di Costanzo’nun yöneteceği From the Inside, Alba Rohrwacher’in de yer alacağı bir yapım olacak.

Orijinal ismi Dall’Interno olacak filmde, daha önce belgesellerle ustalaşan ve çektiği uzun metrajları amatör oyuncularla hayata geçiren di Costanzo ilk kez usta oyuncularla çalışacak.

İki oyuncunun canlandıracağı mahkumların dostluğuna odaklanacak film, sosyal mesajları bol bir film olacak gibi… Filmin sinematografisi Paolo Sorrentino’nun hemen her yapımında birlikte çalıştığı Luca Bigazzi tarafından üstlenilecek.