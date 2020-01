Disney’in hayranlarınca her yıl heyecanla beklenen D23 etkinliği bu gece düzenlendi. Disney her yıl olduğu gibi bu etkinliğinde de sıradaki içeriklerini tanıttı ama bu kez D23’ün merkezinde Marvel Sinematik...

Joe Johnston'ın 80'lerin kült filmleri arasına giren filmi Honey, I Shrunk The Kids, Shrunk ismiyle Disney tarafından yeniden çevriliyor....

İlk filmi Krisha‘yla övgü dolu eleştiriler alan, ikinci filmi It Comes at Night‘ta başarısını devam ettiremeyen yönetmen Trey Edward Shults kariyerine müzikal film Waves‘le devam edecek. A24’un haklarını satın...