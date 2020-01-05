Frozen 2, bu hafta itibariyle 1.325 milyar dolarlık gişe gelirini geride bırakarak, tarihin en çok gişe geliri getiren animasyonu oldu. Daha önceki rekor da zaten 1.281 milyar dolarla serinin ilk bölümüne aitti. Üçüncü sırada ise Incredibles 2, 1.243 milyar dolarla yer alıyor.

Frozen 2, bu gelirle 2019’un en çok gelir getiren üçüncü filmi oldu. İlk iki sırada Avengers Endgame ve The Lion King yer alıyor. ABD, dışında Frozen’ı en çok seven ülkeler Uzakdoğu ülkeleri oldular. Çin 118, Japonya 103.8, Güney Kore de 96.2 milyon dolarla rekor gelire katkı yaptılar.

Jennifer Lee ve Chris Buck’ın yönettiği filmde Idina Menzel, Kristen Bell, Jonathan Groff, Josh Gad, Sterling K. Brown ve Evan Rachel Wood yine iyi iş çıkarmışlardı.