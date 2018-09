2000’li yıllardan Uwe Boll geldi geçti. Arkasında kötü filmler, büyük nefret ve neyi neden yaptığı belli olmayan bir sinema kariyeri bırakarak. Hollywood’da hatrı sayılır bir bütçeyi batıran Uwe Boll’un öyküsü Fuck You All: The Uwe Boll Story isimli belgeselin konusu oldu.

Alman yönetmen özellikle oyun uyarlamalarıyla ortaya çıktığında sanırız kimse onun başarısızlığa mahkum bir sinemacı olduğunu çözememişti. Oyun uyarlaması oldukları için yüksek bütçelere de sahip filmler çeken Boll, House of the Dead, Alone in the Dark, In the Name of the King: A Dungeon Siege Tale, Far Cry ve Bloodrayne gibi yapımları art arda batırdı. Birlikte çalıştığı oyuncuların büyük bölümünün de kabalığından ve setteki sert tutumlarından şikayet etmesi giderek daha az iş bulabilmesine ve sonunda da tamamen silinmesine yol açtı. 2016’da sinemayı bırakan Boll, Vancouver’da Bauhaus isimli bir lokanta işletiyor ve sinemanın aksine çok iyi eleştiriler alıyor.

Fuck You All: The Uwe Boll Story ismini taşıyan belgesel ise yönetmenin hayatına gayet objektif bir şekilde yaklaşmış. Hem kendisine, hem ekiplerine, hem oyuncularına, hem de onu acımasızca eleştiren isimlere mikrofon uzatmış. Ortaya Boll filmlerinden çok daha merak edilecek bir yapımın çıktığını söylemek yanlış olmaz sanırız.