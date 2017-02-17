Universal, Stephen Walker’ın kaleme aldığı, Hiroşima’ya atom bombasının atılmasını anlattığı kitabı Shockwave: Countdown to Hiroshima‘nın haklarını satın aldı. Bu kitaptan uyarlanacak filmin senaryosunu Drive‘ın senaristi Hossein Amini kaleme alacak. Universal filmi yönetmesi için True Detective‘in yönetmeni Cary Fukunaga’yla görüşmelere başladı. Fukunaga baharda Emma Stone ve Jonah Hill’li Netflix dizisi Maniac‘ın çekimlerine başlayacak. Teklifi kabul ederse diziden sonra filmi çekebilir ama çekim ve vizyon tarihlerinin henüz netleşmediğini de belirtmek gerek. Walker bu kitabında Hiroşima ve Nagazaki kentlerine atom bombalarının atıldığı güne odaklanıyor. Fukunaga’yla Amini geçen yıl The Alienist adlı dizinin ilk sezonunu kaleme aldılar, dizinin çekimlerine Jakob Verbruggen’in yönetmenliğinde bu yıl başlanacak.