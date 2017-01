Avrupa ve Amerika mültecilerle baş etmeye çalışıyor. Mülteci krizi haliyle sinemanın da radarından kaçmıyor. Michael Haneke yeni filmi Happy End‘de, Aki Kaurismaki de yeni filmi The Other Side of Hope‘ta bu krizi işlediler. Universal ise Scarface‘te bu krize odaklanacak. Bilindiği üzere ilk Scarface filmi 1932’de vizyona girip Tony adlı İrlandalı bir mültecinin gangster olmasını anlatmıştı. Brian De Palma’nın Al Pacino’lu yeniden çevriminde karakterin milliyeti Küba olarak değiştirilmiş, mülteciliği baki kalmıştı. Boardwalk Empire dizisinin senaristi Terence Winter’ın kaleme aldığı bu ikinci yeniden çevrimdeyse Tony Montana Meksikalı mülteci olarak karşımıza çıkacak ve iki filmde de olduğu gibi gangster olacak. Filmin başrolü en son Rogue One‘da yer alan Meksikalı aktör Diego Luna’ya teslim edildi.

Universal şu sıralar film için yönetmen arıyor. Zira Antoine Fuqua bu filmi çekmeyi çok istese de çekim takvimi yüzünden filme zaman ayıramayacağı için yönetmenlikten çekildi. Universal çekimlere yazdan önce başlanmasını istiyor. Sony ise Denzel Washington’lı The Equalizer 2‘nun çekimlerine eylülde başlanacağını geçen yıl duyurmuştu. Fuqua arka arkaya iki filmi çekemeyeceğinden Scarface‘i bıraktı. The Equalizer 2 14 Eylül 2018’de, Scarface bu yıl çekilirse 2018’de vizyona girecek.