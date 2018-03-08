Tessa Thompson, Melissa Leo, Anna Paquin, Édgar Ramírez, La La Anthony ve Whoppi Goldberg, sıcak bir yolculuk öyküsünün anlatıldığı Furlough’ta karşımızda olacaklar.

Bir mahkumun ölmek üzere olan annesini görmek için bir gardiyan eşliğinde yolculuğunu anlatacak film, son yılların iyi genç oyuncularına ve deneyimli usta isimlere rol vermiş. Sinema dünyasında güçlenen kadın hareketinin bir sonucu olarak filmde ana karakterler ve yardımcı roller kadınların olmuş gibi görünüyor.

Daha önce Sherrybaby ile izleyip beğendiğimiz Laurie Collyer, fragmana bakılırsa bu filmde de işi kıvırmış.