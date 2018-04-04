James Franco ve Bruce Thierry Cheung’un yönetmen koltuğunda oturduğu Future World’den filmin neredeyse tamamını aktaran bir uzun fragman yayınlandı.

Görüntü filmin düşük bütçeli B tipi, doğrudan DVD’ye giden filmlerden pek bir farkı olmadığı yönünde… Özel bir seçim yapılıp görüntülerin bu şekilde olmasını istemedilerse filmde bir sinematografın çalıştığına inanmak zor. Franco, Tommy Wiseau estetiğinden fazla etkilenmiş gibi…

Mad Max’e benzer bir postapokaliptik dünyada geçen yapımda tek ilgi çekecek şey James Franco, Milla Jovovich, Lucy Liu, Suki Waterhouse, Snoop Dogg ve Method Man’den oluşan oyuncu kadrosu gibi duruyor.