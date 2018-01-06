06 Ocak 2018
Dün FX‘in paneli vardı. Bu panelde kanal bu yıl için hazırladığı dizileriyle ilgili son bilgileri paylaştı.
- 7. sezonu sona eren American Horror Story dizisinin 8. sezonunun gelecekte geçeceği açıklandı, ki dizinin hiçbir sezonu gelecekte geçmemişti. Fakat sezonla ilgili başka ayrıntı verilmedi.
- Ryan Murphy prodüksiyonunda sorunlar yaşanan American Crime Story: Katrina‘nın çekileceğini açıkladı. Dizinin çekimlerine sonbaharda başlamayı planlıyor tabii oyuncuların çekim takvimi uygun olursa. Katrina, yani 3. sezon Katrina Kasırgası’na odaklanacak. Dizinin Versace’nin suikastına odaklanan 2. sezonu bu ay başlayacak.
- Murphy’nin yeni dizisi Pose‘un çekimlerine başlandı. Murphy, Pose‘un en kişisel dizisi olduğunu söyledi. Ne yazık ki Tatiana Maslany rolü 50 yaşındaki siyahi bir kadına dönüştürüldüğü için dizide rol almıyor. Açıklanan castta başka değişiklik yok. Dizi bu yıl yayınlanacak.
- Murphy, Feud‘un 2. sezonu Feud: Buckingham Palace‘ın çekimlerine ekimde başlayacak. Ama yönetmenin çekim takvimi sıkça değiştiği için henüz yüzde yüz kesinleşmiş değil bu tarih. Dizi, Diana’yla Charles’ın ilişkilerine odaklanacak.
- Ocakta başlayacağı duyurulan Trust dizisi 25 marta ertelendi. Erteleme nedeniyse aynı konuyu işleyen All the Money in the World‘ün gölgesinde kalmamak. Legion dizisinin 2. sezonu nisanda başlayacak. Komedi dizisi Atlanta‘nın 2. sezonu 1 martta başlayacak. The Americans 6. sezonuyla 28 martta dönecek.
- FX, Sons of Anarchy‘nin spinoff dizisi Mayans MC‘nin de sezonunu onayladı. İlk sezon 10 bölümden oluşuyor. Yılın sonlarına doğru yayınlanacak.
- Gelelim Fargo‘ya. Devam edip etmeyeceği düne kadar belli değildi. FX dizinin devam edeceğini açıkladı. İşler yolunda giderse dizi 2019’da 4. sezonuyla dönecek. Lakin Noah Hawley henüz senaryoyu kaleme almadı.
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