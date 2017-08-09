09 Ağustos 2017
FX’in patronu John Landgraf dizileriyle ilgili son haberleri basın turundayken paylaştı. Madde madde listeleyelim.
- FX, Fargo‘nun 4. sezonunu istiyor, kapılar yeni sezon için Noah Hawley’e açık durumda. Ama Hawley hem film projeleri, hem de FX’in Legion dizisinin 2. sezonuyla meşgul olduğu için 4. sezona vakit ayıramayacak. Landgraf henüz Hawley’den 4. sezonla ilgili yeni bir fikir duymadıklarını da söyledi. Hawley dizinin 2020’den önce dönmeyebileceğini söylemişti.
- Landgraf, Louis CK’nin hazırladığı Louie‘nin dönüş tarihinin belli olmadığını söyledi. Zira CK şu sıralar dört programın yapımcılığıyla meşgul durumda. İleride Louie ekranlara dönerse dizinin eskisinden farklı olacağını, çünkü CK’nin eskisinden farklı olduğunu da belirtti.
- Gelelim American Crime Story: Katrina‘ya. Dizi aslında ACS: Versace‘den önce çekilecekti ama bazı sorunlar yüzünden çekimler 2018’e ertelendi, Versace öne alındı. Landgraf, Katrina‘nın çekileceğinden emin. Katrina adından da anlaşılacağı üzere ABD’deki Katrina Kasırgası’na odaklanacak.
- Ve Deadpool animasyonuyla noktalayalım. Doland Glover şu sıralar Londra’da Han Solo filminin çekimleriyle meşgul olduğu için Deadpool‘un senaryoları henüz tamamlanmadı. Ama Donald ve Stephen Glover, Londra’da Han Solo’dan fırsat buldukça senaryoları kaleme alıyorlar. Han Solo tamamlandıktan sonra animasyon çekilecek. Deadpool animasyonu, Ryan Reynolds’lı filmden ton ve seslendirme açısından farklı olacakmış. Landgraf, Glover’ın Atlanta‘nın 2. sezonunun senaryolarını tamamladığını da açıkladı. Bu dizi de Han Solo’dan hemen sonra çekilecek, 2018’de yayınlanacak.
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