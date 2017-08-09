haber The Mastermind: Russo Kardeşler ve Noah Hawley’den “Narcos” Dokunduğu her şeyi etkileyici ve başarılı hale getiren senarist-yönetmen Noah Hawley bilindiği üzere FX kanalına Legion ve Fargo dizilerini yaptı. İki dizide de başarılı olan Hawley şu sıralar hem...

haber Boxoffice: 18 Yaş Sınırlı Komediler Gişede Bekleneni Veremedi Bu yıl ABD’de vizyona giren R reytingli, yani 18 yaş sınırlı komedi filmleri boxoffice’te ya battı ya da çok az kâr elde etti. Büyük beklentilere, yıldız oyunculara rağmen bu...

haber American Crime Story’de Sezonların Yayın Tarihi Değişti FX’in ilk sezonuyla bolca Emmy adaylığı alan dizisi American Crime Story yola ikinci ve üçüncü sezonlarıyla devam edecek. FX dizinin ikinci sezonunun Katrina başlığını taşıyıp Katrina Kasırgası’na ve sonrasına...