Prestijli diziler üreten FX kanalı dün TCA kapsamındaki panelini gerçekleştirip American Horror Story‘nin 10. sezonunun onaylandığını, feodal Japonya’da geçen bir mini dizi çektireceğini, Alex Garland‘ın bilimkurgu dizisi Devs‘in oyuncu kadrosunu ve Fargo – 4. sezonun ilk ayrıntılarını açıkladı. Feud‘un Prens Charles ve Leydi Diana’nın hayatlarını konu alan sezonuysa çekilmeyecekmiş. Aslında bu dizinin oyuncu kadrosu dahi belirlenmiş (söylentilere göre başroller Matthew Goode ve Rosamund Pike‘mış) lakin senaryoda istenen noktaya gelinemeyince bu öyküyü işlemekten vazgeçmişler. Dizinin 2. sezonu için FX umutlu. Gelelim kanalın CEO’suna. Kanalın CEO’su John Landgraf dün Variety’le bir röportaj yaptı. Röportaja da başlıklar halinde değinelim:

Louie Dönecek mi?: Landgraf, Louie dizisini çok sevdiğini, özlediğini belirtmiş. Lakin Louie‘nin dönme kararı Landgraf’ın kontrolünde değil. Louie‘nin dönmesi toplumun Louis CK‘yi affetmesi ve ona ikinci bir şans vermelerine bağlıymış. Eğer CK affedilirse FX de Louie‘yi ekranlara döndürecek. Bilmeyenler için, CK’nin bazı kadınları taciz ettiği haberleri çıkmış, ondan sonra FX dizisini iptal etmişti.

Deadpool Animasyon Dizisi Çekilecek mi?: Geçen yıl FX, Donald Glover‘a Deadpool animasyon dizisini hazırlattığını açıklamıştı ama nedense daha sonra bu dizi yayınlanmadan iptal edilmiş, Glover bu karara kızıp bazı senaryoları zincir halinde Twitter’da yayınlamış ama daha sonra Marvel bu zinciri sildirmişti. Bu mevzu da konuşuldu CEO’yla. Cevabı net: “Deadpool animasyon dizisi FX’te yayınlanmayacak”. Landgraf, Marvel’ın diziyi dirilteceğini düşünüyor, çünkü haklar Marvel’daymış. Dizinin iptal edilme nedeniyse Marvel’ın Donald ve Stephen Glover’ın senaryolarını beğenmemesiymiş. Senaryoları beğenmeyen Marvel diziyi iptal etti, FX bunun üzerine Marvel’la yollarını ayırdı, Glover’lar da projeden ayrıldılar. Şimdi dizinin başka senaristlerle diriltilme kararı Marvel’a bağlıymış ama dizi, FX’te yayınlanacak gibi görünmüyor.

Ryan Murphy: Murphy, FX’in en önemli ismiydi dersek yalan olmaz. American Horror Story, American Crime Story, Feud, Pose dizilerini FX için hazırlayan Murphy kanalla işbirliğini devam ettirmek yerine Netflix’e 300 milyon dolar karşılığında transfer olmuştu. Nedenini bilemiyoruz ama Murphy hem Netflix’e, hem de FX’e dizi hazırlamaya devam edecek. En azından burada saydığımız dizilerin yeni sezonlarını çektirirken yeni dizileri de Netflix’e hazırlayacak. Murphy’nin transferi de konuşuldu Landgraf’la. CEO, Horror Story‘nin ve Pose‘un yıllık döngülerinin (her yıl yeni sezon yayınlama) devam ettiğini ama Feud‘la Crime Story‘nin gerçeklerden uyarlandıkları için yeni sezonlarının hazırlanışının yavaşladığını belirtmiş. Bu iki diziyi hazırlamak epey zormuş. Landgraf, “Sadece Ryan değil. Brad Simson ve Nina Jacobson da bu diziler üzerinde çalışıyorlar. Fakat senaryolar çok iyi hale gelmeden ne yapabilirsin ki?” demiş. Landgraf çok iyi senaryolar kaleme alınırsa Murphy’le ve pek çok çalışanı olan şirketiyle işbirliğinin devam edeceğini belirtmiş. Eğer Crime Story ve Feud‘la ilgili 10 mükemmel senaryo kaleme alınabilirse bu diziler 10 sezon devam edebilirler, hiç iyi senaryo yazılamazsa devam etmezler diyor. Ama karar, Ryan’ınmış. Onsuz Feud ve Crime Story devam ettirilmeyecek. Netflix’le anlaşması başladıktan sonra da işbirliğinin şeklinin değişmediğini söylemiş.

Disney Konusu: Disney 2019’un ilk yarısında Fox’u satın almış olacak. FX’in Disney’in kontrolüne girme mevzusu soruldu CEO’ya. Landgraf, Disney konusunda optimistik, Disney’in basına birleşmeyle ilgili söylediği şeyler de onu heyecanlandırmış ama konuyla ilgili bilmediği çok şey varmış aynı zamanda. Landgraf birleşmeden sonra Disney ona ve ekibine markayı daha da güçlendirmek için görevler verilirse buna çok sevinirmiş. 14 yıldır FX’te çalışan Landgraf birleşmeden sonra da görevine devam etmek istiyor. CEO bu birleşmeden sonra Disney’in onunla görüşüp fikirlerini almasını umuyor.