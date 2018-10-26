Pek sevdiğimiz aktör Gael Garcia Bernal‘in dizisi Mozart in the Jungle bu yıl iptal edildikten sonra aktör hemen yeni dizisini belirlemiş, Youtube’un hazırlatacağı isimsiz dizinin başrolünü üstleneceğini açıklamıştı. İspanyolca çekilecek bu dizide Sofia Nino de Rivera ve Maluma da rol alacaklar. Dizinin konusu açıklanmamıştı. Bugün gelen haberlere göre aktör Showtime’ın yeni dizisinde de rol alacak. Bu dizinin de adı belli değil. Bernal’i Desierto filminde yöneten, Alfonso Cuaron’un oğlu Jonas Cuaron dizinin yaratıcılığını üstlenecek.

Dizinin merkezinde Meksikalı-Amerikalı bir adam, Marco yer alacak. Marco ailesiyle birlikte ABD’de vizesiz bir şekilde yaşamına devam ederken eşi ICE tarafından gözaltına alınacak. Çaresiz göçmen Marco eşini kurtarmak için göçmen memuru numarası yapmaya yeltenir, olaylar gelişir. Duygusal bir gerilim olarak tanımlanan dizi, Undocumented America adlı kitaptan esinlenerek kaleme alınacak. Bernal’la Cuaron, Zorro filmi Z‘ye de dahil olmuşlardı ama bu filmin çekilip çekilmeyeceği belli değil. Bernal yakın zamanda Pablo Lerrain‘in filmi Ema‘da rol aldı, 2019’un başında Olivier Assayas‘ın filmi Wasp Network‘te rol alacak.