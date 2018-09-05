Fransız senarist-yönetmen Olivier Assayas komedi türündeki yeni filmi Non Fiction‘ın galasını tamamladıktan sonra sıradaki filmi Wasp Network‘ün kadrosunu oluşturmaya başladı. Daha önceki haberimizde başrollerin Edgar Ramirez‘le Pedro Pascal‘a teslim edildiğini, Juliette Binoche‘un bu filmde de yönetmenle çalışabileceğini belirtmiştik. Variety’nin haberine göre Pascal filmde rol almaktan vazgeçmiş, kadroya Wagner Moura, Penelope Cruz ve Gael Garcia Bernal dahil edilmiş. Film 90’larda geçecek, Kübalı ajanlara odaklanacak, İspanyolca çekilecek. Çekim tarihi ve oyuncuların rolleri açıklanmadı.

Cruz ve Ramirez bu yıl American Crime Story dizisinin 2. sezonunda rol almışlardı. Moura ise şu sıralar ilk filminin post prodüksiyonu ve Netflix filmi Sergio‘nun çekimleriyle meşgul durumda. Ramirez bu ay Disney filmi Jungle Cruise‘un çekimlerini tamamladı.