Aktris ve mucit Hedy Lamarr yapımcıların ve oyuncuların her zaman dikkatini çeken birisi. Zira inanılmaz bir hayatı var. Lamarr’ın inanılmaz hayatına şu yazıda değinmiştik ama özetlersek: Sinemaya küçük yaşta senaryo düzeltmeni olarak başlayan Lamarr 18 yaşındayken bir filmde rol almış, bu filmdeki çıplak sahneleri olay yaratınca hızla ünlenmişti. Dönemin en güzel kadınlarından olan Lamarr kocası tarafından şatoya hapsedilir ama aktris bu şatodan kaçmayı başarır. Sonrası oyunculuk ve mucitlik. Lamarr gündelik hayatında pek çok icada imzasını atmıştı, ki bunlardan bazıları da şu an kullandığımız GPS ve WiFi.

Geçtiğimiz eylül ayında Diane Kruger‘ın kanalı belli olmayan bir mini dizide Lamarr’ı oynayacağı, mini diziyi Google’ın hazırlattığı açıklanmıştı. Lakin bu projeden bu bir yılda yeni bir haber gelmedi. Kruger’ın projede yer alıp almadığı ve bu projenin çekilip çekilmeyeceğini bilemiyoruz. Bugün gelen habere göre bu diziden evvel Showtime’ın mini dizisini izleyebiliriz. Zira Showtime da Lamarr’la ilgili bir mini dizi hazırlıyor. The Handmaid’s Tale ve The Affair‘in yapımcılarının hazırladığı dizide Lamarr’ı Gal Gadot oynayacak. Gadot yapımcılığı da üstlenecek ama çekim takvimi nedeniyle bu mini dizi yakın zamanda çekilecek gibi görünmüyor. Zira Gadot şu sıralar Wonder Woman 1984‘da oynuyor, bu filmden sonra Justin Kurzel‘in Ruin filminde rol almayı planlıyor. Dolayısıyla mini dizinin 2019’a yetişip yetişmeyeceği belli değil.