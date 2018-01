Fox’ın X-Men filmi Gambit‘in çekileceği dört yıl önce duyurulmuştu. Başrol için 2015’te Channing Tatum’la anlaşılmış, yönetmenlikse Rupert Wyatt’a (Rise of the Planet of Apes) teslim edilmişti. Lakin onca hazırlık safhasından sonra Wyatt stüdyoyla anlaşamayıp Ekim 2015’te filmden çekildi. Normalde film 2015’te çekilip Ekim 2016’da vizyona çıkarılacaktı. Bu ayrılık üzerine çekimler ertelendi. Yönetmenlik bu kez Doug Liman’a teklif edildi ama proje, Liman’ın içine sinmedi. En nihayetinde Liman da yönetmenlikten çekildi Ağustos 2016’da. Halbuki filmin bu kez çekileceği düşünülüyordu. Hatta ikinci başrol için Fransız aktris Lea Seydoux’yla el sıkışılmıştı. Çekimler gene ertelendi.

Geldik 2017’nin sonuna. 2014’te duyurulan Gambit iki yönetmen eskitmiş, bir türlü çekilememişti. Söylentilere göre Bennett Miller, Darren Aronofsky, J.C. Chandor ve Gareth Evans’la da yönetmenlik için görüşülmüş ama hepsi de teklifi reddetmişler. 2017’nin sonlarına doğru yönetmenlik bu kez Karayip Korsanları‘nın yönetmeni Gore Verbinski’ye teslim edildi. Seydoux’nun rolüyse bu kez Lizzy Caplan’ın oldu. Tam “Bu kez film çekilecek,” derken, hatta çekimlere martta başlanacağı haberlerinin üstünden fazla zaman geçmemişken Verbinski’nin de projeden ayrıldığı duyuruldu. Ayrılık nedeni yönetmenin çekim takviminin müsait olmamasıymış. Fox, Verbinski’yle anlaştıktan sonra filmin 14 Şubat 2019’da vizyona gireceğini açıklamıştı, yeni tarih 7 haziran. Çekimler ertelendi, hemen yönetmen bulunamazsa Gambit 2019’da da vizyona giremeyebilir. Tatum’sa onca ayrılığa ve ertelemeye rağmen halen yapımcı ve başrol olarak projede yer alıyor.