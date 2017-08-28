7. sezon çekimlerinin uzamasıydı, sezonun başlangıcının ilk kez temmuza ertelenmesiydi, bölümlerin ve senaryoların sızdırılmasıydı, HBO’nun tehdit edilmesiydi derken Game of Thrones‘da 7. sezonun finalini de gördük. Bir sezon daha sona erdi ve artık finale sadece bir sezon, hatta sadece 6 bölüm kaldı. Bölümler film uzunluğunda olacak, gene de finale az kaldı. Koca yedi yıldan sonra bu epik dizinin finalinin yaklaşması üzmüyor değil. Neticede muazzam bir evren, karakterleri de kötülüklerine ya da aptallıklarına rağmen seviyoruz. Ama şöyle bir 7. sezona baktığımda finalin yaklaşması bir açıdan sevindiriyor. Sevindiriyor, çünkü ekip şurada uzun uzadıya anlattığım nedenler yüzünden 7. sezonda çıtayı alabildiğine düşürüp üzdü. Evet, diziyi, karakterleri, fantastik mekânları, oyuncuları seviyorum ama ortada kitap olmayınca (Martin kitapları bitiremedi) senaristler karakterler ve olaylarda iyice saçmalayıp kaliteyi düşürdüler. Dolayısıyla dizinin kalitenin daha fazla düşmeden bitmesi çok iyi olacak.

Gelelim sezon finaline. Bundan sonrası spoiler içerir.

Arya/Sansa/Littlefinger/Bran: Littlefinger’ı bu bölümde kaybettik. Dizinin kötü karakterlerindendi. Defalarca kez ihanet etti, ama akıllıydı, 6 sezonda iyi işlenmişti, aktör Aidan Gillen da o muhteşem sesi ve mimikleriyle Littlefinger’ın hakkını sonuna dek verip bu karakterde kariyerinin en iyi performansını ortaya koydu. Lakin bu sezon Littlefinger’ın işlenişi iyi değildi. Littlefinger 6 sezonda büyük planlar yapan birisiyken bu sezon gitti, Arya’yla Sansa’nın arasını açmaya çalıştı. Üstelik nedeni de doğru dürüst anlatılmadı. Önceki yazımda Arya’nın Sansa’yla tehditvari konuşmasının (Arya’nın Sansa’yı hançerleyecekmiş gibi durup sonunda hançeri Sansa’ya vermesi) ve aslında tüm sezonda iki karakterin haletiruhiyelerinin karakterlerine uymadığını yazmıştım. Bu bölümde ikisinin Littlefinger’a oyun oynadıkları, dolayısıyla aralarındaki gerilimin sahte olduğu ortaya çıktı. Lakin bu sezon halen dört karakterin de (Arya, Sansa, Littlefinger, Bran) iyi işlendiklerini düşünmüyorum. Mesela Bran’ı bu sezon çok az gördük ve olayları son iki sahne dışında etkilemedi. Bran’ın üç gözlü kuzgun haline gelişinin hakkı verilmedi. Arya ise amacından saptı. Amacı Cersei’den intikam almaktı. Fakat bunun yerine 5 bölüm boyunca boş boş dolanıp sahte gerilimle izleyiciyi kandırmaya çalıştı. Gerçi gene intikam aldı, ailesine zarar veren Littlefinger’ı öldürdü ama dediğim gibi önceki bölümlerde kötü işlendi. Ayrıca dört kardeşin biraraya gelişlerinin hakkı, Littlefinger’ın ölümünün altını doldurmak için verilemedi. Aralarında Littlefinger’ın ölümü için saçma sapan diyaloglar geçti.

Jon/Dany/Cersei/Diğerleri: Önceki yazımda uzun uzadıya belirtmiştim. Dizinin Dany’le Cersei’yi kıran kırana mücadele ettirmek yerine ateşkes noktasına getirmesi karakterlere zerre uymuyordu. Evet, Dany’nin milyonluk şehri çılgın babası gibi yakmaması ve iyi niyetini koruması normal. Karakterine uymayan şeyse milyonları yakmadan da Cersei’yi rahatlıkla yerinden edip ordusuna sahip olabilecekken onunla müzakere etmesi. Zaten Dany de bu sezon iyi işlenmedi. İlk bölümde sırf Night King’in (artık ejderhası var) ve Cersei’nin (Euron, Dany’nin donanmasını yaktı) eli güçlensin diye mantıksızca olaylar yazıldı ve Dany de çekilmez hale getirildi. Keza Jon da iyi işlenemedi. Tarafları güçlendirmek için (ejderhası olmadan güçsüz olan Night King’e ejderha kazandırmak, Cersei’yi iki ejderha karşısında biraz daha güçlendirmek için) mantığa ve karakterlere uymayan sahneler yazıldı. Jon’un Cersei’yi ikna için ak yürüyen avına çıkması dizinin dibe vurduğu anlardandı. Cersei ise oğlu Joffrey kadar nefretlik bir karakter, bu sezon da kötülüğünden pek taviz vermedi. Ama iyice aptallaştırıldığını söylemek mümkün. Mesela bu sezon karakterine uysa da ak yürüyenlerle mücadele sözü verip bu sözünden hemen dönmesi artık karakterin çekilecek tarafı olmadığını kanıtladı. Ak yürüyenler gelirken ve en büyük düşmanlar onlarken Cersei gayet aptalca bir şekilde Night King’le mücadeleden kaçıp onunla mücadele edeceklere zarar vermenin peşinde. Cersei’nin boşluğunu dolduracak kötü karakter kalmadığından Cersei yaşamaya devam ediyor. Ama Cersei artık eskisi kadar iyi işlenemiyor, aptallaştırılması daha büyük bir sıkıntı. Gelelim Jaime’ye. 6. sezon finalinde Jaime, Cersei’ye tüm inancını yitirmişti ama bu sezon diğer karakterler gibi kötü işlendi. Jaime 6 bölüm boyunca Cersei’nin yanından ayrılmadı. 7. bölümün sonundaysa sonunda aklı başına geldi ve kardeşini terk etti. Cersei o denli aptallaştırıldı ki Jaime’nin ölüm emrini vermekten çekinmedi.

Bu bölüm en uzun bölümdü ve fazla para harcamak istemeyen HBO yöneticileri bölümü diyaloglara boğdular. Evet, baştaki ikili diyaloglar ve “Acaba Cersei çılgınlık yapıp karakterlere zarar verecek mi?”den doğan gerilim bir nebze keyifliydi ama dediğim gibi dizinin pek akıllı olmayan Cersei’nin ikna edilme noktasına getirilmesi, sonra da sıkıcı diyaloglarla ilerlemesi bölümü çarpıcılıktan uzaklaştırdı. Littlefinger’ın ölümü alelacele işlendi, Jon Snow’un piç olmadığı, aslında Targaryen olduğu kötü bir şekilde açıklandı ve aksiyona son 1-2 dakika dışında pek yer verilmedi. Duvarın yıkılışı heyecanlandırıcı olsa da bölümü ve sezonu kurtarmaya yetmedi. Bu sezonda Arya’dan Sansa’ya, Dany’e, Varys’e (pek göremedik onu), Jaime’ye, Cersei’ye, Jon’a kadar pek çok karakter kötü işlendi. Yetmedi, sezon boyunca bazı karakterler işlevsizleştirildi; mesela Arya’nın boş boş dolanması, Jon’un ilk üç bölümde Dany’i ikna etmeye çalışması, Dany’nin “Diz çök!” deyip durması vs. Bunların da üstüne mantıksız olayları (Jon’un ölü avına çıkması ve bu sahnelerin aptalca yazılmaları, Cersei’yi öldürmek dururken onu 8. sezona kadar yaşatmaları, Jaime’nin Dany’e saldırdığında hayatta kalması, ölü avında Tormund’un on kez ölebilecekken ölmemesi ve son anda kurtarılması) dahil edince ve genelde vasattan hallice replikleri dahil edince sezona rahatlıkla hayal kırıklığı diyebilirim. Bunun nedeni HBO’nun diziyi bir sezon daha devam ettirmek istemesi ve George RR Martin’in kitapları bitirememesi bence. İlk plana göre 7. sezon final sezonu olacaktı. Ama HBO diziyi 8. sezona uzatınca ve senaristlerin uyarlayacakları kitaplar bitmediği için 7. sezonda çıta düştü.

8. sezon için halen biraz umut var. Bu sezondaki başarısızlıklarından dersler çıkarırlarsa 8. sezon diziye yakışan bir şekilde bitebilir. Ama karakterleri aptalca bir şekilde işlemeye devam ederlerse, Night King’le insanların mücadelesini bu kez de son bölümlere bırakıp diziyi bomboş diyaloglara, mantıksız olaylara boğarlarsa pek çok dizi gibi şanına yakışmayacak şekilde bitip ağızda kekre bir tat bırakabilir. Dilerim Jon Snow’un Targaryen oluşu ve Dany’le ilişkisi 8. sezonda kötü işlenmez. Tabii Night King’le mücadele de. Öte yandan akılsız Cersei’yi 8. sezonda ne kadar erken harcarlarsa o kadar iyi olur.