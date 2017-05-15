haber Game of Thrones Evreni 8. Sezondan Sonra Spin-Off Dizileriyle Genişleyecek Game of Thrones‘ta yolun sonuna yaklaşıldı. Bu yaz yedi bölümden oluşan yedinci sezonuyla karşımıza çıkacak bu reyting rekortmeni dizi sekizinci sezonuyla sona erecek. Altı bölümden oluşacak sekizinci sezon gelecek...

haber Big Little Lies 2. Sezonla Devam Edebilir HBO’nun sekiz bölümlük mini dizi şeklinde planladığı Big Little Lies beklenenden daha fazla başarılı oldu. Haliyle kanal ve yapımcılar diziyi devam ettirmek istiyorlar. Bunun için dizinin uyarlandığı romanın yazarı...