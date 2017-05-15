15 Mayıs 2017
Game of Thrones evreninde geçecek dizilerle ilgili beklenen açıklama romanların yazarı George R.R. Martin’den geldi. Martin, HBO’yla görüşmeye gittiğinde dört dizinin çekileceğini sandığını ama sonra dizi sayısının beşe yükseldiğini belirtmiş. Martin’in açıklamalarından şunları öğrendik:
- Beş dizi de prequel olarak tasarlanıyor. 8. sezondan sonra Game of Thrones sona erecek. Çekilecek dizilerde hep geçmiş anlatılacak. Hangi karakterlerin geçmişlerinin anlatılacağını halen bilmiyoruz.
- Dizilerde yeni karakterler olacak.
- Bazı diziler, Westeros’ta geçmeyebilir.
- Martin dört dizinin senaryo ekiplerinde yer aldığını açıkladı. İlk açıklamada Martin’in dört diziden ikisinin senarist ekibinde yer aldığı belirtilmişti. Ama Martin bütün dizilerin tasarlanmasına yardımcı olduğunu, dizileri kaleme alan senaristlerin hepsini evinde ağırlayıp onlarla fikirleri, dizilerin geleceği, konuları vs hakkında konuştuğunu, telefon ve e-posta yoluyla sürekli fikir alışverişi yaptıklarını söylemiş.
- Dizileri kaleme alan senaristler şu kişiler: Max Borenstein (Kong: Skull Island), Jane Goldman (Kingsman), Brian Helgeland (L.A. Confidential) ve Carly Wray (Mad Men).
- Prequel dizilerin hiçbiri Martin’in Tales of Dunk and Egg adlı kitabından uyarlanmayacak.
- Martin yeni romanı, The Winds of Winter‘ı kaleme almaya devam ettiğini de belirtmiş ama yazar çok yavaş olduğu için romanın ne zaman biteceği bilinmiyor. Martin bununla ilgili “İtiraf etmeliyim ki kendimi klonlamayı, böylelikle yazmaya daha fazla vakit ayırmanın yolunu bulmayı veya uyumadan yazabilmenin yolunu bulmayı çok isterdim,” demiş.
kategori:haber