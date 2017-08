Ortada söyleyeceğimi başta söyleyeyim. Game of Thrones 7. sezonuyla adeta can çekişti, vasatlaştı, hayal kırıklığı yarattı, üzdü. Bunun nedeniyse apaçık ortada: Usta yazar George R.R. Martin’in kitapları dizinin 7. ve 8. sezonlarından önce bitirememesi. Hal böyle olunca senaristler adeta hedefsiz bir gemi gibi oradan oraya yalpalamaya başladılar. Dizinin çıtasını öyle bir düşürdüler ki üzülmemek de zordu. Önceki sezonları hep kitaplardan uyarlayan senaristler ve showrunnerlar (DB Weiss ve David Benioff) ortada kitap olmayınca ne yapacaklarını şaşırmışlar. Hani takke düştü, kel göründü derler ya, bu güzel söz, showrunnerların durumunu açıkça ortaya koyuyor. Arkalarından kitapları alınca 6 bölümde diziyi vasatlaştırdılar. Karakterler tanınmaz hale geldi, sürprizler deseniz izlendiği an etkilese de önceki sezonların sürprizlerinin kalitesinden fersah fersah uzakta, entrikalar vasatlaştı, gereksiz ayrıntılara yer verildi, aksiyon sekanslarında Hollywood etkisine girildi. Şimdi karakterler üzerinden ayrıntılara girelim.

Dikkat bundan sonrası ağır spoiler içerir…

Arya: Babasını çok seven, mücadeleci karakteri nedeniyle bizim de çok sevdiğimiz Arya ilk sezonda babasının idamına tanık olduktan sonra çareyi Westeros’tan kaçmakta bulmuştu. Dile kolay, altı yıl boyunca neler geçmedi ki başından Arya’nın? Anlatmaya gerek yok. Arya bu altı yılı öldüreceği kişilerin adlarını saya saya geçirdi. Birkaçını öldürdü, Cersei’yi ise öldürmeyi çok istiyordu. Peki pek zeki olmadıklarını kanıtlayıp ellerindeki hazineyi (Game of Thrones‘un öyküleri ve karakterleri) çarçur eden senarist grubu ve showrunnerlar ne yaptılar bu sezon? Tekrar ediyorum. Arya altı yıl boyunca Cersei’yi andı, durdu. Ama showrunnerler karaktere ihanet ettiler bu sezon. Arya, Cersei’yi öldürmeye giderken ağabeyinin kral olduğunu öğrenince bundan vazgeçti ve evine döndü. Arya’nın evini özlemesi, Jon’u görmek istemesi anlaşılmayacak şey değil, tabii altı koca yıl boyunca Cersei’nin adını anmamış olsaydı. Arya evine döndükten sonraysa iyice gereksiz bir karaktere dönüştürüldü. Yıllar öncesinden kalma kağıdı bulup ablasından hesap sormalar, ablasını tehdit etmeler, Littlefinger’ın tuzağına düşmeler… Halbuki Arya zeki bir karakter. Sorun senarist ve showrunnerlarda. Arya’yı bu sezon anlamak mümkün değil.

Jon Snow: Ölümü tattı, dirildi ama halen eskisi kadar aptal. Stark familyasının pek zeki olmadığını daha önce hep görmüştük. Ned’i ölüme götüren kararları, oğlu Rob’ın kuralları umursamayıp başka bir kadınla birlikte olması ve annesiyle birlikte ölmesi, Sansa’nın Joffrey sevdası vs. Jon ise dirildikten sonra da aptalca kararlar aldı. Mesela ilki Dany’e gitmesi ve burada kaldığı birkaç bölümde etkisiz olması. Senaristlerin asıl sorunu da bu. Bu sezon bütün karakterler etkisiz. Mühim karakterlerden Jon 7. sezonda gezindi durdu. Arya nasıl hiçbir şey yapmadan dolaştıysa o da öyle dolaştı. Sonra ateşkes ve ölülerle mücadele için Cersei’yi ikna etmek gerektiği söylendi ve Jon da ölü avına çıktı. Bakınız, senaristler öylesine vasatlaştılar ki Jon’a Jon’un yapmayacağı şeyi yaptırdılar: Gitti, bir avuç kişiyle ölülere saldırdı. Saçmalık. Nedeniyse daha kötü: Cersei’yi inandırmak. Senaryolar adeta çalakalem yazılmış. Hani ölülere saldırma nedeni birazcık ikna edici olsa, Jon’un bu aptalca planı havada kalmazdı belki. 7. bölümde pek çok saçmalık saymak mümkün: Ejderhanın bir okla öldürülmesi, Piçlerin Savaşı bölümündeki aksiyonun aynen kopyalanması, Jon’un son anda defalarca kez kurtarılması, diğer karakterlerin de defalarca kez ölümden kurtarılmaları (Tazı, Tormund vs), zeki karakterleri aptalca hareket ettirmek (Tazı’nın taşı atması). Pardon, ne yapıyorsunuz siz acaba? Dizi öyle bir dizi değildi. Ölmesi gereken kişi yaşamazdı, son anda kurtulmazdı (Tormund o sahnede ölmeliydi). Ama bu sezon Jamie son anda kurtuldu, Jon tekrar tekrar son anda kurtuldu (üstelik Jamie gibi suya düşerek). Mantıksızlıklar-gereksiz ayrıntılar gırla gitti: Cersei’nin hamileliği (gereksiz), az bölüm kaldığı için bir yerden bir yere ışınlanarak gitmek (gözardı ediyoruz tabii ki), ejderhayı okla öldürmek (önceki bölümde de ok isabet ettirmişlerdi, koca ejderha bu kadar kolay ve mantıksız bir şekilde ölmemeliydi).

Sansa ve Bran: Özellikle Bran’ı bu sezon kullanmamaları üzücüydü. Halbuki Bran 6. sezon finalinde 3 gözlü kuzgun olmuştu. Yani geçmişi ve şimdiyi görebiliyor. Ama bu sezon Bran’ı pek göremedik, bu özelliğine pek değinilmedi, değinildiğinde ise öyküye katkısı olmadı. Karakter resmen harcandı. Sansa’yla saçma sapan bir muhabbete girdi, Arya’yla da. Tek işe yarar diyaloğu Littlefinger’la diyaloğuydu. Sansa da eski Sansa gibi. Tabii ki zerre değişmedi denemez ama belki de eskisinden daha itici, ki bu da senaristlerin sorunu. Senaristler 7. sezonda Starkları biraraya getirdiler (Jon dışında) ama bunu zerre kullanamadılar. Öyle kötü yazılmış ki senaryolar Bran-Sansa, Bran-Arya, Arya-Sansa muhabbetleri 6 yıl boyunca hayal ettiklerinizin çok uzağında. Bran, Sansa’nın tecavüze uğradığı gün için “O gün çok güzeldin,” diyebildi. Acaba hangi senarist bunu yazabildi? Bu, karakterlerin ve diyalogların berbatlığına dair sadece bir örnek.

Cersei, Tyrion ve Jamie: Cersei’de çok değişiklik yok. Hâlâ eski çirkef Cersei. Ama hamile oluşu ya da yalanı son derece gereksizdi. Jamie’ye “Bana tekrar ihanet etme,” uyarısı da. Gerçi 6 bölüm boyunca şarap içmekten başka bir şey yapmaması sıkmadı desem yalan olur. Jamie ise halen sevdiğimiz Jamie, Dany’e saldırmasına rağmen, ki o da anlaşılır bir durum. Bu arada bir sezon önce Dany’e saldırsa yanar, kül olurdu. Ama bu sezon senaristler 8. sezon için karakterleri defalarca kez kurtarmaya yemin etmişler. Jamie de ölmedi. Tyrion’ı ise eskisi kadar iyi işleyemediler.

Dany: Yıllardır demir tahtı isteyip duran, hep bunun üzerinden nutuk atan, demir tahtın gerçek sahibinin kendisi olduğunu hep ifade eden, Cersei’yi yenebilecek kuvvetteki Dany şimdi Cersei’yle ateşkes peşinde. Halbuki biz altı yıl bunu mu bekledik? Dany’nin Westeros’u almasını mı, yoksa ateşkes yapmasını mı bekledik? Kaçımız Cersei’yle Dany’nin müttefik olmasını istiyor? Şahsen ben ikisinin mücadelelerini görmek istiyordum. Bu da Dany için gerekliydi. Ama yukarıda yazdığım gibi, Arya’ya altı yıl boyunca Cersei’nin adını söyleten senaristler 7. sezonda onu evine döndürdüler. Dany’e de tabii ki ateşkes yaptıracaklar! Saçmalık bence. Dany’nin bu sezonun en kötü yazılan karakteri olduğunu düşünüyorum. Ordusunun yakılması, askerlerinin kalede mahsur kalmaları, ilk bölümlerde Jon’a “Bana diz çök,” deyip durması… Dany denizdeki ordusunu düşünmeyecek kadar aptal değil (Euron da kolayca yaktı orduyu, müteffiklerini kaçırdı), sorun senaristlerde. Diziyi heyecanlı hale getirmek ve belki de ölülerle Dany tarafını güç açısından eşitlemek için Dany’e ejderhasını ve ordusunu kaybettirmek istemişler, ama bunu karakteri aptallaştırarak ve iticileştirerek yapmak olmamış. Evet, Dany önceki sezonlarda da yanlış kararlar aldı ama hiç bu kadar aptallaştırılmamıştı.

Greyjoylar, Tarlyler, Varys, Podrick, Melisandre vs: Greyjoylar etkisiz. Neden? Çünkü senaristler vasat. Greyjoyları doğru dürüst göremedik. Sam’in babası çok iyi komutan ama dizide kötü işlendi, öldü. Sam ise iyi işlendi. Belki hakkı verilen karakterlerden. Üstat olmak isteyen Sam hayal kırıklığına uğrayıp kaçtı. En azından Sam karakterinde saçmalamadılar senaristler. Varys ise gerçekten kötü işlendi. Hatta pek işlenmedi bile. Halbuki Littlefinger’la birlikte dizinin en zeki karakterlerinden bu adam. Peki nerede? Varys’e çok az yer verilip onun etkisizleştirilmesi affedilemez. Littlefinger da öyle. Taht oyunu oynayan bu sinsi, zeki karakter şimdi Arya-Sansa’yı kapıştırıyor. Bu mudur yani? Karakterleri A noktasından aldılar, altı sene dolaştırdılar, şimdi de bu saçma noktaya getirdiler. Hayal kırıklığı. Melisandre’ye ne olduğunu da bilmiyoruz, çıktı, gitti. Euron’ı unutmayalım. Diziye fırtına gibi giren Euron unutuldu gitti. Koca Tormund şaklabana dönüştürüldü. Martell’leri de unutmayalım. Onlar da kötü işlendiler. Dorne ordusuna değinilmez oldu. Dothrakilere ne olduğu belli değil.

Velhasıl bu sezon resmen hayal kırıklığı. Karakterlerin işlenişi hakikaten kötü. Dizide çok karakter vardı, bilhassa ilk sezonlarda. Buna rağmen her 10 bölümde o karakterler az da olsa geliştirilir, mantıklı bir şekilde derinleştirilir. Evet, bazen bazı karakterleri sezonda çok az gördüğümüz olmuştu ama gene de karakterlerin işlenişleri tatmin ediciydi, ana karakterlere değinmiyorum bile. Ama bu sezon ne yapacaklarını şaşırmışlar gibi görünüyor:

Jon’u saçma sapan bir plana dahil ettiler (ölülerden bir tanesini kaçıralım). Dany’i iticileştirdikçe iticileştirmişler. Arya’nın ne düşündüğü, ne yaptığı belli değil (Sansa’ya bıçakla yürüdü yahu, bu karakter ailesini çok sever, manyaklaşmayın), halbuki bu karakter intikamcı, gidip intikamını almalı. Littlefinger büyük oyunlardan dandik oyunlara geçmiş. Jamie’yi 6. sezon finalinde Cersei’nin oğlunun ölümünden hemen sonra tahta oturması nedeniyle ondan soğumuştu, sanki bunlar olmamış gibi davrandı bu sezon Jamie ve Cersei’nin ekseninden ayrılmaz oldu. Karakter gelişimi berbat. Belirttiğim gibi diğer sorun karakterlerin pat diye öyküden çıkarılmaları: Euron nerede, Greyjoylara, Dorne’lulara ne oldu? Önemsenen iki karakter Dany ve Jon, onları da vasatlaştırırlarken diğer karakterleri tek boyutlu halde bıraktılar. Soru: Tyrion, Varys şu an ölse ne kadar üzülürsünüz? Eminim çoğu kişi “kötü oldu,” deyip geçer. Halbuki Tyrion 5., 6. sezonlarda ölse cenaze namazı Teşvikiye’de kılınırdı. İşte, bu da senaristlerin vasatlığı, karakterleri iticileştirdiler. Tyrion zeki karakter ama hata üstüne hata yaptı. Littlefinger, Winterfell’de sıkıştı, Jon, Dany’nin yanında sıkıştı, Arya Winterfell’de sıkıştı. Karakterlerin ağzından çıkmayacak cümleler çıkar oldu. Oyunlar, entrikalar vasatlaştı. Hollywood gerilimi-aksiyonu uğrana koca dizi heba edildi.

Evet, ortada kitap yok ama senaristler kitapsız da öyküyü aynı epiklik, çarpıcılık ve kaliteyle devam ettirmeliydiler. Sanki bu sezon diziyi hiç izlememiş kişilere birkaç trük vere vere yazdırttılar senaryoları. Karakterleri tanımak mümkün değil. Öte yandan aksiyon sahneleri de önceki sezonların gerisinde. Jamie’nin ordusunun yakıldığı sahne olsun, Jon’un 6. bölümde ölülerle mücadelesi olsun, efsane olmaktan uzakta. Euron’un yeğenini ve Dorne’luları kaçırdığı sahne epik olmaktan uzaktaydı. Üstüne mantıksızlıklarla doluydu: Neden hepsi tek gemideydi, Dany neden onları korumuyordu vs? Efsane olması gereken sezon kestane oldu, klişe deyimle. Müzisyen Ramin Djwadi bile çıtayı düşürmüş. Üzücü. Dizinin sezon finaline bir, büyük finaline sadece yedi bölüm kaldı. 8. sezonda da karakterleri tanınmaz hale getirmeye devam ederlerse Game of Thrones, Lost gibi tatmin etmeyen, kendisine yakışmayacak şekilde ekranlara veda edebilir. Diliyoruz ki 7. sezondan dersler çıkarılıp 8. sezonda aynı hatalar tekrarlanmasın ve dizi şanına yakışır şekilde sona ersin.