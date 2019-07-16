Hemen hemen tüm izleyenlerin “en kötü sezonuydu” demesine rağmen, 8 sezon boyunca yarattığı hava Game of Thrones’a adaylık rekoru getirdi.
32 adaylıkla 1994 NYPD Blue’nun aldığı 26 drama adaylığını geride bırakan Game of Thrones, böylece 8 sezonluk adaylık sayısını da 161’e çıkardı.
Yardımcı kadın oyuncu kategorisindeki 4 adaylık (Gwendoline Christie, Lena Headey, Sophie Turner, Maisie Williams), yardımcı erkek oyuncu kategorisindeki 3 adaylık, dizinin bazı kategorilerde kendisiyle yarışacağını gösteriyor. Emilia Clarke ve Kit Harington da ilk kez başrol oyuncusu olarak aday gösterildi.
Peter Dinklage da diziyle sekizinci adaylığını alarak Game of Thrones’un tüm sezonlarında aday gösterilme başarısına ulaştı.
HBO 137 adaylıkla, 117’de kalan Netflix’i de geride bıraktı.