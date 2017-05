Game of Thrones‘ta yolun sonuna yaklaşıldı. Bu yaz yedi bölümden oluşan yedinci sezonuyla karşımıza çıkacak bu reyting rekortmeni dizi sekizinci sezonuyla sona erecek. Altı bölümden oluşacak sekizinci sezon gelecek yıl yayınlanacak. Peki Game of Thrones defteri kapatılacak mı? Tabii ki hayır. HBO, Game of Thrones evrenini dört projeyle genişletmeyi planlıyor. Diziyi kaleme alan, dizinin her şeyinden sorumlu olan Dan Weiss ve David Benioff dört projede de yapımcı olarak yer alacaklar ama ne yazık ki hiçbirinin senaryolarını kaleme almayacaklar.

HBO şu sıralar Kong: Skull Island‘ın senaristi Max Borenstein, Kingsman‘in senaristi Jane Goldman, Legend‘ın senaristi Brian Helgeland ve The Leftovers‘ın senaristlerinden Carly Wray’le birlikte bu dört spin-off dizisini şekillendiriyor. Goldman ve Wray, George R. R. Martin’le birlikte çalışıyorlar. Henüz bu projelerin ayrıntıları açıklanmadı.