George R. R. Martin baba bize tam 8 adet kitap bıraktı. Yenisini çıkarması için kapısında sabahlıyoruz. Bir yandan da dizi 2011’den bu yana hayatımızın büyük bir bölümünü kaplıyor, Game of Thrones sezonları arasındaki bekleyiş insanı bunca yıldan sonra bile deli etmeyi başarıyor.

Hiç bitmesin istediğimiz dizide son sezona geldik ve dizinin hikayesi bir noktada kitapların önüne geçti, bu yüzden çoğu kişiye göre kitapların bittiği noktadan sonrasının dizi için yazılıyor olması kötü bir şey. Ben de katılabilirim buna. Peki bundan sonra çıkacak kitaplarda da dizide yaşananlar mı olacak? Sanmıyorum. İşte bu noktada Yedi Krallık’ın kaderi kitaplar için George Martin’in, dizi için de senaristlerin kalemi olmak üzere ikiye ayrılacak.

Yeni sezon çıkmadan dizi ve kitaptaki 10 farklılığa değinmek istedim. Keyifli okumalar!

1- Yaşlar

İlk kitapta Khal Drogo ile evlendiğinde Daenerys Targaryen sadece 13 yaşındaydı. Brandon Stark sakat kaldığında 7 yaşındaydı. Jon Snow, Gece Nöbetçilerine katıldığında 14 yaşındaydı. Bunları aynen diziye yansıtmanın hiç oluru yok. O yüzden bizim izlediğimiz gibi olması müthiş.

Bu üçlü dışında kitapta;

Robb – 15

Rickon – 3

Sansa – 11

Arya – 9

Joffrey – 13

Myrcella – 8

Tommen – 6

2- Khal Drogo, evlendikleri gece Daenerys’e tecavüz etmemiştir.

Aynı dizide olduğu gibi Daenerys bir noktada Khal Drogo ile evleniyor. Dany’nin isteği dışında oluyor bu. Drogo, dizide izlediğimizin aksine kitapta Dany’nin de rızası olmadan hiçbir zaman ilişkiye girmemiş, tecavüz etmemiştir.



3- Arya da kardeşi Bran gibi warg olmuştur.

Arya Stark’ın belli bir dönem yaşadığı körlük, dizi dışında ‘A Song of Ice and Fire’ kitabında da yaşanmıştır. Hatta kör olduğu sırada sokaktaki bir kediyi warglayarak çevresini ve çevresindeki insanları gözetlemiştir. Warglamak?

Ayrıca bütün Stark çocukları rüyalarında kendi bozkurtlarının yerine geçmiştir.

4- Kılıç elini kaybettikten sonra Jaime eğitimini Bronn’dan değil Illyn Payne’den almıştır.

Dizide Karasu Savaşı’nda ve Tyrion Lannister yanında yaptıklarıyla hızlıca yükselen Bronn, Jaime tarafından da sol elini eğitmesi için seçilmişti. Daha sonraki sezonlarda ikili çok iyi bir arkadaşlığa sahip oldu. Kitapta durum böyle gelişmedi. ‘A Feast for Crows’ kitabında Jaime, Ned Stark’ın cellatı Illyn Payne’i seçti. Sebebi ise Jaime, artık kötü bir kılıç ustası olduğunu kimsenin öğrenmesini istemiyordu. Illyn Payne’i bu kadar özel yapan şey ise güven değil, Aerys Targaryen tarafından dilinin kesilmiş olmasıydı.

5- Robb Stark’ın eşi Kızıl Düğün’de ölmemiştir.

Kitaplarda Robb’un eşi Talisa Maegry değil, Jeyne Westerling’dir. İkisi de birbirini sevmiyor bu arada. Aşık değiller daha doğrusu. Edmure Tully ve Roslyn Frey’in düğününde olası bir gerginliği önlemek adına Robb eşini götürmemeye karar verdi. Walter Frey tarafından malum olaylar gerçekleştikten sonra Jeyne Westerling’in doğum yapıp Stark soyunu devam ettirmemesi için iki yıl boyunca askerler başında nöbet tutmuştur. Olaya gel.

6- Ramsay Bolton, Sansa ile evlenmedi.

Onun yerine Sansa’nın çocukluk arkadaşı Jeyne Poole, kendisinin Sansa Stark olduğunu söyleyerek Ramsay ile evlenmiştir. Ama Ramsay her şeyin farkında. Kızın işkence görmekten canı çıktı. Daha sonra Mance Rayder ve Theon Greyjoy’un yardımıyla kaçmayı başardı.

7- Jon Stark.

Sansa, Tyrion ile evliyken ve Bran ile Rickon ölü olarak kabul edilirken, olası bir mağlubiyet hâlinde Kuzey’in hükmü başkasına kalmasın diye Robb Stark, ölmeden önce Jon’a Stark soyadını vermiştir.

8- Aegon Targaryen aslında yaşıyor.

Dizinin yedinci sezon finalinde Jon Snow’un gerçek adının Aegon Targaryen olduğunu öğrenmiştik. Bir diğer Aegon Targaryen ise Rhaegar’ın Elia Martell’den olan oğluydu. Dizide de kitapta da Robert Baratheon isyanı kazandıktan sonra Kralın Şehri’ne önce Lannister ordusuyla Tywin Lannister gelip şehri talan etmişti ve Gregor Clegane’e Targaryen çocuklarını öldürtmüştü. Dizide bu durum hâlen böyle ancak kitapta öğrendik ki Aegon, Varys tarafından kaçırılmış. Kaçırılmış derken ortada bi’ zorlama yok, güvenli bi’ yere kaçırmış.

Yani kitapta Aegon, Demir Taht’ın 1 numaralı varisi. Olan hep Dany’e oluyor :(

9- Loras Tyrell, eşcinsel olduğu için cezalandırılmadı.

Dizide Cersei’nin planlarıyla Loras Tyrell’in eşcinsel olduğu cümle aleme yayılmış ve cezalandırılmak üzereyken Cersei devreye girerek şehirde sevmediği herkesi havaya uçurmuştu. Kitapta durum böyle değil. Loras’ı bir tehdit olarak görüyordu ama onu öldürmek için kendisi çaba sarf etmedi.

Cersei, ”Git Ejderhakayasını ele geçir.” emriyle Loras’ın öleceğini umarak onu savaşa yolladı. Kısmen başarılı oldu. Aldığı darbeler sonrası Loras ağır derecede yaralandı. Durumu şu an bilinmiyor. Yeni kitabı bekliyoruz.

10- Kitapta daha ölmeyenler