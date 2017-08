Bir Game of Thrones sezonu daha sona erdi. Yeni sezonun 2019’dan evvel yayınlanmayabileceği söyleniyor. Biz de bunun olmaması, dizinin 2018’de dönmesi için dualarımızı eksik etmiyoruz. Game of Thrones ekipleri çekimlere bu ekimde başlayacaklar. Çekimler çok uzamazsa bir ihtimal diziyi gelecek yıl son kez izleriz. Ama final sezonundan önce dizinin oyuncularını farklı projelerde göreceğiz. Hazır dizi sona ermişken Game of Thrones Oyuncuları ve Sıradaki Projeleri neler, bir göz atalım.

Kit Harington: Bu sezonun da merkezinde olan Jon Snow’u oynayan Kit Harington ekranlara kısa bir süre sonra dönecek. Aktör bu yıl BBC’nin dönem draması Gunpowder‘da rol aldı. Üç bölümden oluşan bu mini dizi 1605’te Guy Fawkes ve adamlarının hükümet binasını uçurmak ve Kral James I’i öldürmek için binanın altını barutla doldurmaları, daha sonra binayı uçurmaya çalışmalarını konu alıyor. Hemen belirtelim ki Harington, Fawkes’ı değil, eşi ve çocuklarına işkence edilen Robert Catesby’i oynadı. Aktöre Peter Mullan, Mark Gatiss, Liv Tyler, Tom Cullen (Fawkes rolünde), Martin Lindley eşlik ettiler. Dizi sonbaharda yayınlanacak. Harington’ı 2018’de ise yıldız oyuncularla (Natalie Portman, Jessica Chastain, Susan Sarandon, Kathy Bates, Michael Gambon) dolu Xavier Dolan filmi The Death and Life of John F. Donovan‘da izleyeceğiz. Şimdilik aktörün başka projesi yok.

Emilia Clarke: Ejderhaların anası Daenerys’i oynayan Emilia Clarke, Hollywood’ta büyük projelerde rol almaya devam ediyor. Aktris şu sıralar Han Solo: A Star Wars Story‘de oynuyor. Geçtiğimiz ay iki yönetmeni de kovulup yönetmenlik koltuğu Ron Howard’a teslim edilen bu Star Wars filminin çekimleri yakında tamamlanacak, vizyon tarihi ertelenmezse 25 Mayıs 2018’de vizyona girecek. Serinin ünlü karakteri Han Solo’nun gençliğine odaklanan filmde Clarke, Kira adlı karakteri oynuyor. Aktrisi bu yıl aksiyon filmi Above Suspicion‘da izleyeceğiz. Clarke’ın Game of Thrones‘tan sonraki projesiyse G. Kore filminden uyarlanacak romantik komedi The Beauty Inside.

Peter Dinklage: Tyrion rolünde döktüren Peter Dinklage’i pek çok yapımda izleyebileceğiz. Aktör bu yıl Three Billboards Outside Ebbing, Missouri ve Three Christs filmlerinde izleyeceğiz. Three Christs‘ın başrolünü Richard Gere’le paylaşmıştı. 2018’deyse kıyamet sonrası dönemde geçen, Elle Fanning’li I Think We’re Alone Now, HBO için çekilen, Jamie Dornan’lı My Dinner with Hervé filmlerinde karşımıza çıkacak. Aktörü Avengers: Infinity War‘da da izleyebileceğimiz söyleniyor ama henüz bu söylenti doğrulanmadı. Dinklage, GoT‘tan sonra The Thicket adlı gerilim filminde rol alacak.

Sophie Turner: İlk kez 2013’te sinema filminde rol alan Sophie Turner iyi seçimler yapamamıştı. Bu yıl ve 2018’de bu durum değişir mi bilinmez ama aktris, diziden fırsat buldukça filmlerde rol alıyor. Bu yıl onu gerilim filmi Huntsville‘da, gelecek yılsa bilimkurgu filmi, zamanda yolculuk temalı Time Freak‘te izleyeceğiz. Turner şu sıralar X-Men: Dark Phoenix‘te rol alıyor. Bu film de 2018’de vizyona girecek. Aktrisin diğer projesi kısa filmlerden oluşan Berlin, I Love You.

Maisie Williams: Turner’ın ardından Maisie Williams da X-Men evrenine dahil oldu. Williams şu sıralar çekilen X-Men: New Mutants filminde rol alıyor. Bu filmi 2018’de izleyeceğiz. Williams’ı 2018’de Nina Dobrev ve Asa Butterfield’lı Departures filminde de izleyeceğiz. Gene 2018’de vizyona girecek animasyon filmi Early Man’in seslendirme kadrosunda yer aldı. Bu yılsa Elle Fanning’li Mary Shelley biofilminde karşımıza çıkacak Williams. Aktris, GoT‘tan sonra The Forest of Hands and Teeth filminde oynayacak.

Nikolaj Coster-Waldau: Danimarkalı aktör Coster-Waldau’yu bu yıl hapishane gerilimi Shot Caller‘da, Netflix’in kara komedi filmi Small Crimes‘da ve Danimarka yapımı 3 ting‘te izleyicilerin karşısına çıktı. 2018’deyse aktörü şimdilik bir filmde izleyeceğiz gibi görünüyor. Aktör şu sıralar Brian De Palma’nın yönettiği terör konulu film Domino‘nun başrolünü üstleniyor. Filmin ikinci başrolüyse Game of Thrones‘da Melisandre’yi oynayan Carice van Houten’a teslim edilmişti. İki oyuncu bu filmde terör saldırılarını durdurmaya çalışan polisleri oynuyorlar. Aktörün de, aktris van Houten’ın da başka projeleri yok şimdilik.

Lena Headey: Yedi yıldır kötü karakter Cersei’yi oynayan Lena Headey’i bu yıl hiçbir yapımda göremeyeceğiz ama 2018’de iki filmde izleyebileceğiz. İlki GoT‘ın sevilen karakterlerinde Jorah Mormont’ı oynayan Iain Glen’le başrolü paylaştığı mülteci draması The Flood. Diğer filmiyse Dwayne Johnson’ın kendisini oynadığı, güreşe odaklanan Fighting with My Family filmi. İkinci filmde aktrise Florence Pugh, Vince Vaughn, Nick Frost ve filmi yazıp yöneten Stephen Merchant eşlik ettiler.

Diğer Oyuncular: Sör Davos’u oynayan Liam Cunningham’ı Ethan Hawke’lı aksiyon filmi 24 Hours to Live‘de; Brienne’i oynayan Gwendoline Christie’yi eylülde Top of the Lake‘in 2. sezonunda, aralıkta Star Wars: The Last Jedi filminde, 2018’de The Darkest Minds‘da ve Robert Zemeckis’in filminde izleyeceğiz. Sesiyle mest eden Aidan Gillen’ın ise BBC’nin The Spy Who Came in from the Cold mini dizisinde Alec Leamas’ı oynayacağı söyleniyor, ki olursa şahane olur. Aktörün sıradaki projesi belli değil. Sam’i oynayan John Bradley’i Natalie Dormer’lı zombi filmi Patient Zero‘da; Theon’u oynayan Alfie Allen’ı yeni The Predator filminde; Nathalie Emmanuel’i Maze Runner serisinin son filminde ve The Titan filminde izleyeceğiz. Norveçli aktör Kristofer Hivju ise memleketinde TWIN adlı dizide rol alacak.