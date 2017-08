Game of Thrones‘da yedi sezon boyunca Littlefinger rolünde döktüren İrlandalı aktör Aidan Gillen’ın yeni projesi açıklandı. Gillen bağımsız film James and Lucia‘nın başrolünü üstlenecek, usta yazar James Joyce’a hayat verecek. James and Lucia‘nın senaristliğini ve yönetmenliğini en son David Tennant’lı Mad to be Normal‘ı çeken Robert Mullan üstlenecek. Film, Joyce’un Finnegans Wake adlı eserini kaleme almasına, kızı Lucia’nın sağlığının bozulup kızına şizofreni tanısı konulmasına, Joyce’un da görme yetisini yavaş yavaş kaybetmesine, gene de kızını koruyup desteklemesine odaklanacak. Lucia’yı oynayacak oyuncu henüz belirlenmedi. Filmin çekim tarihi de henüz açıklanmadı. Gillen’ı bu yıl Peaky Blinders dizisinde, gelecek yıl Maze Runner serisinin üçüncü filminde izleyeceğiz.