Game of Thrones Spin-Off’larından ilki için çalışmalar son aşamaya geldi. SJ Clarkson’ın projenin başına yürütücü yapımcı olarak getirildiği yeni diziyi George R.R. Martin ile birlikte Jane Goldman kaleme almıştı.

Yapımcılar Naomi Watts’ın dışındaki isimleri aynı Game of Thrones’ta olduğu gibi, yetenekli, deneyimli ancak henüz yıldızlık mertebesine ulaşmamış isimlerden seçtiler. Josh Whitehouse, Naomi Ackie, Denise Gough, Jamie Campbell Bower, Sheila Atim, Ivanno Jeremiah, Georgie Henley, Alex Sharp ve Toby Regbo yeni dizide izleyeceğimiz oyuncular.

Dizi Game Of Thrones’tan binlerce yıl önce, Kahramanlar Çağı’nın son bulduğu zamanlarda geçecek. Whitewalkers’ın ortaya çıkış öyküsünü görmek yüksek bir olasılık.