Game of Thrones’u benzerlerinden ayıran önemli bir özelliği de yapımcıların ve birlikte çalıştıkları yönetmenlerin her sahneye verdiği özel önem…

Hemen her bölümde genç görüntü yönetmeni ve kurgucu adaylarına ders olarak okutabilecek bir sahne göze çarpıyor. Bir dizide yer almasına rağmen “iyi sinema” olarak nitelenebilecek sahnelerin bir bölümü bir supercut’ta derlenmiş.