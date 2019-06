Televizyon tarihinin en görkemli ve yüksek bütçeli dizilerinden biri olan Game of Thrones, sekizinci sezonuyla birlikte ekranlara veda etti. Ancak dünya üzerinde milyonlarca hayranı olan ve bir popüler kültür öğesi haline gelen dizinin veda sezonu kimseyi tatmin etmedi. Yarattığı evreni ve karakterleri ince ince örerek bugünlere gelen dizi, kitapların sona ermesiyle birlikte tamamen senaristlerin insafına kaldı ve altıncı sezondan itibaren düşüşe geçti. Aceleye getirilen ve gözden kaçmayacak birçok mantık hatasını barındıran sekizinci sezon ise dizinin genel kalitesinin çok altındaydı.

Dizinin tatsız vedası, çok daha önce duyurulan prequel dizi projesinin akıbetini etkilemedi. Aslında beş yeni Game of Thrones dizisinin ekranlara geleceği duyurulmuştu George R.R. Martin tarafından. Daha sonra bu sayı üçe indirildi. Ete kemiğe bürünen ilk proje de çekimlerine Kuzey İrlanda’da başlanan isimsiz prequel projesi oldu.

Peki diziyle alakalı ne biliyoruz?

Game Of Thrones dizisinde izlediğimiz hikayenin binlerce yıl öncesinde geçecek. Kahramanlar Çağı olarak nitelendirilen dönemin en karanlık zamanlarında. Westeros’un tarihinin dehşet verici sırlarından, Ak Gezenler’in gerçek kökenine. Doğu’daki gizemlerden, Stark ailesinin başlangıcına kadar… Ama kesin olan tek bir şey var: Daha öncesinden bildiğimizi sandığımız hikaye olmayacak bu.

Kadro şekillendi. İki önemli isim göze çarpıyor: Naomi Watts ve Miranda Richardson.

Marquis Rodriquez (Manifest), John Simm (Strangers), Richard McCabe (Philip K. Dick’s Electric Dreams), John Heffernan (Dracula), Dixie Egerickx (Summerland), Josh Whitehouse (Poldark), Naomi Ackie (Lady Macbeth), Denise Gough (Monday), Jamie Campbell Bower (Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street, Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald), Sheila Atim (Harlots), Ivanno Jeremiah (Humans), Georgie Henley (The Chronicles of Narnia filmleri), Alex Sharp (How to Talk to Girls at Parties), Toby Regbo (The Last Kingdom, Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald) kadroda yer alan diğer isimler.

Jane Goldman ve George R.R. Martin, dizinin yaratıcıları ve yürütücü yapımcıları olacak. İkili, senaryoda da birlikte çalışacak. Goldman, aynı zamanda dizinin showrunner pozisyonunda da olacak. Pilot bölümü, S.J. Clarkson yönetecek. James Farrell, Jim Danger Gray, Vince Gerardis, Daniel Zelman ve Chris Symes da senaryoya katkıda bulunacak.

Jane Goldman, Kingsman serisinin yapımcısı ve senaristi. Ayrıca Stardust, Kick-Ass, The Debt, X-Men: First Class, The Woman in Black gibi önemli filmlerin senaryoları da Goldman’ın elinden çıkma.

S.J. Clarkson, televizyonda tecrübeli bir isim. Başta Dexter, Vinyl, The Defenders, Collateral, Succession olmak üzere birçok dizide yönetmenlik yaptı. Star Trek Beyond’un devamı niteliğindeki yeni Star Trek filminin de yönetmenliğini üstlenecek.

Bunlar, dizinin yayınlanacağı HBO kanalının internet sitesinde yer alan açıklamadaki resmi bilgilerdi. Ancak diziyle alakalı birçok çıkarım, açıklama, iddia ve teori mevcut. Bunlara da göz atalım…

Dizinin ismi henüz belli değil. Her ne kadar George R. R. Martin, bir röportaj esnasında dizinin isminin “The Long Night” olacağını ağzından kaçırmış olsa da, HBO’dan resmi bir açıklama gelmedi. Game of Thrones dizisinin sekizinci sezonunun üçüncü bölümünün isminin de The Long Night olması, HBO yöneticilerini başka bir isim bulma yoluna itebilir.

D. B. Weiss ve David Benioff’un dizinin senaryo yazımıyla hiçbir alakası olmayacak. Sadece yürütücü yapımcı olarak yer alacaklar ancak son sezonun ardından dizinin hayranlarının gözünde nefret objesi haline gelen ikilinin, yapımcı olarak dizinin gidişatına ne kadar müdahil olacakları ya da olmak isteyecekleri soru işareti.

George R. R. Martin, diziyle ilgili şunları söyledi: “Westeros çok farklı bir yer. King’s Landing yok. Demir Taht yok. Targaryen ailesi yok. Valyria’nın ejderhaları ve Valyria’da inşa edilen büyük imparatorluk henüz yükselmeye başlamadı… Burada, farklı ve daha eski bir dünyayı anlatıyoruz ve umarım bu serinin eğlencesinin bir parçası olur.”

Game of Thrones’un 5.000 yıl öncesinde geçeceği söyleniyor. Dolayısıyla Game of Thrones’ta yer alan karakterler bu dizide yer almayacak. Bir tanesi dışında: Night King. Game of Thrones’ta olduğu gibi, Night King’in Slovak aktör Vladimir Furdik tarafından canlandırılması bekleniyor.

Kahramanlar Çağı ve Ak Gezenler… Bu iki resmi bilgi, bizi Ormanın Çocukları ve İlk İnsanlar arasındaki barış dönemine götürüyor. İki ırkın barış yapıp Night King’e karşı mücadele edişini izleme ihtimalimiz yüksek. Ayrıca dönemin diğer önemli aktörleri olan Stark ailesinin kurucusu Bran the Builder(Mimar Bran) ve Lannister ailesinin atası Lann the Clever(Zeki Lann)’ı da dizide görebiliriz. Brandon Stark’ın Duvar’ı ve Winterfell’i inşa edişi, Lann’in binbir sinsilikle Casterly Rock’ı ele geçirişi gibi kitaplarda sözü edilen birçok önemli olayın dizide ayrıntılı bir şekilde yer alıp almayacağı merak konusu.



Dizinin yayın tarihi açıklanmadı ancak 2020 yılının mayıs ayına yetiştirileceği iddia ediliyor.

Dizinin her bir sezonu için, 50 milyon doların üzerinde bir bütçenin gözden çıkarıldığı söyleniyor.

Game of Thrones dizisinde üstünkörü bir şekilde gösterilen Night King’in ortaya çıkışını, bu dizide ayrıntılı bir şekilde izleyebiliriz.



Game of Thrones dizisinde direkt olarak isminden bahsedilmese de bolca atıf yapılan Azor Ahai(Vadedilen Prens) hakkında daha çok bilgi edinebilir, hatta kendisini görebiliriz.

Game of Thrones prequel dizisiyle alakalı söyleyeceklerimiz şimdilik bu kadar. Diğer spin-off projeleriyle alakalı ise neredeyse hiçbir bilgi yok. Ancak George R. R. Martin, bu projelere spin-off demekten ısrarla kaçınıyor. Bu da, diğer spin-off projelerinin Game of Thrones’un vuku bulduğu zaman diliminde geçmeyeceği iddialarını güçlendiriyor. Peki bu evrende anlatılmaya değer ne gibi hikayeler var? Aslına bakarsanız, Game of Thrones dizisinde sekiz sezon boyunca izlediğimiz hikaye, bu evrenin sadece küçük bir parçası. Kitap serisinde, farklı zaman dilimlerinden birçok hikaye anlatılıyor. Valyria medeniyetinin yükselişinden yok oluşuna, Aegon Targaryen’in Westeros’u fethedişinden Targaryen ailesinin bol ejderhalı iç savaşlarına kadar tasvir edilmeye değer sayısız malzeme mevcut George R. R. Martin’in kitaplarında.

İşte diğer spin-off projelerine konu olma ihtimali olan bazı hikayelerdeki bölümlerin, çeşitli sanatçılar tarafından resmedilişleri: