HBO şu aralar en yüksek reytingli dizisi Game of Thrones‘un her şeyinden sorumlu olan David Benioff ve Dan Weiss’ı başka bir kanal kapmadan showrunnerlarla yeni bir proje (Confederate) için hazırlıklara başladı. Bilindiği üzere Game of Thrones 8. sezonuyla sona erecek. Daha sonra çekilecek herhangi bir spinoff dizisiyle ise alakaları olmayacak. Bunun yerine HBO kanalına yeni bir dizi hazırlayacaklar.

Confederate adı verilen dizi, Amerika’nın kuzeyiyle güneyinin birbirleriyle savaştığı dönemde, yani İç Savaş (Civil War) döneminde geçecek. Ama Game of Thrones gibi fantastik ögeler içerecek. İç Savaş zamanında geçecek, lakin alternatif (yani gerçeklerden uzak) bir tarih çizgisi benimsenecek. Dizide özgürlük savaşçıları, köle avcıları, kölelik karşıtları, gazeteciler, bir holdingin köle sahibi yöneticileri gibi pek çok karakter yer alacak. Görünüşe göre Beni0ff-Weiss ikilisi gene büyük bir dizi hazırlıyorlar. Yürütücü yapımcılar arasında Empire‘dan Malcolm Spellman ve Justified‘ten Nichelle Spellman’ın yer alacağını da belirtelim. Tabii ki çekimlere hemen başlanmayacak, önce Game of Thrones‘un bitmesi beklenecek (dizi 2018 veya 2019’da sona erecek).