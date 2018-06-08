Game of Thrones‘un 8. ve son sezonunun post prodüksiyonu devam ediyor. HBO son sezonu 2019’da yayınlayacak. Daha sonra yola aynı evrende geçen ama yeni karakterlere yer verecek spin-off dizisiyle devam edilecek. HBO bugün bu dizinin pilot bölümünü onayladığını duyurdu. Jane Goldman‘ın yaratıcılığını ve yürütücü yapımcılığını üstlendiği bu dizinin pilot bölümü beğenilirse sezon onayı da gelecek. Dizinin Game of Thrones‘taki olaylardan binlerce yıl öncesinde geçeceği açıklandı. Dizi Kahramanlar Çağı’nda başlayıp Westeros’un “En Karanlık Saat”ine geçilmesini kronolojik bir şekilde işleyecek. Şimdilik bilinenler bunlar. Romanların yazarı George R.R. Martin yeni dizinin yaratımında Goldman’a yardımcı oluyor. Öyküyü birlikte kaleme almışlar.

Daha önce açıklandığı üzere HBO beş senariste (Brian Helgeland, Carly Wray, Bryan Cogman, Max Borenstein) beş farklı pilot bölümü kaleme aldırttı. Bu beş proje de farklı projeler. Şimdilik HBO yola Goldman’ın projesiyle devam edecek. Ama beğenmezse başka bir senaristin projesini seçebilir. Goldman’ın dizisi 2020 veya 2021’de başlayacak. Game of Thrones‘un showrunner’larını DB Weiss ve David Benioff yeni diziden sorumlu olmayacaklar.