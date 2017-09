Daha önce açıklandığı üzere Game of Thrones dizisi evrenin tek dizisi olmayacak ve dizinin bitişinden bir yıl sonra, yüksek ihtimalle 2020’de bu evrene yeni bir diziyle dönülecek. HBO bu yılın başında dört senariste dört pilot bölümü hazırlattığını açıklamıştı. Bu dört senarist (Max Borenstein, Jane Goldman, Brian Helgeland, Carly Wray) birbirlerinden bağımsız, ama George R.R. Martin’le sıkça görüşerek pilot bölümlerini ve dizilerinin geleceğini şekillendiriyorlar. HBO bu dört projeden/pilot bölümden en iyisini seçip onu hayata geçirtecek. Yani dört proje aynı anda çektirilmeyecek. Belki ilk diziden birkaç yıl sonra diğerlerine şans verilir, ama şimdilik yola sadece bir spin-off dizisiyle devam edilecek. Game of Thrones‘un şu anki showrunnerlerı David Benioff ve Dan Weiss’la dizinin oyuncuları yeni dizide yer almayacaklar.

Bugün gelen haberlere göre bu dört projenin sayısı beşe çıkartılmış, ki ilk haberlerde de beş proje olduğu duyurulmuş ama sonra sayı dörde indirilmişti. Beşinci projeyi Game of Thrones‘un birden fazla bölümünü (pilot bölümü, Sansa’nın tecavüze uğradığı bölümü) kaleme alan Bryan Cogman tabii ki Martin’le görüşerek yazıyor. Ne yazık ki bu beş projenin konuları, karakterleri vs bilinmiyor. Game of Thrones‘un final sezonunun çekimlerine ekimde başlanacak. Dizinin 2018’de mi, 2019’da mı döneceği henüz netleşmedi.