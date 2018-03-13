HBO’nun drama bölümünün başkan yardımcısı Francesca Orsi bir konferansta Game of Thrones’un son sezonu ve spin-offu ile ilgili bilgiler verdi:

“Spin-off’lar için sezon başına 50 milyon dolara varan bütçeleri rahatlıkla karşılayabiliriz. Büyük düşünmek durumundayız. Game of Thrones gibi büyük bir diziden sonra, küçük ve ucuz versiyonlarını yaparsak kimsenin seyredeceğini sanmıyorum.”

“Max Borenstein (Kong: Skull Island), Jane Goldman (Kick-Ass), Brian Helgeland (Legend) ve Carly Wray (The Leftovers), George R.R. Martin’in yarattığı dünyada ayrı serileri çalışıyorlar. Biri veya hepsi diziye aktarılabilir. Bunda belirleyici unsur, elimize geçen öykünün kalitesi olacak.”

“Son sezonun son bölümünün senaryo okuması hepimizin hayatlarında özel bir yer tutacak. Oyuncular neyle karşılaşacaklarını bilmiyorlardı. Senaryonun son cümleleriyle gözyaşlarına boğuldular. Okuma bitince aralıksız 15 dakikalık bir alkış yaşandı”