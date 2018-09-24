Gareth Evans, The Raid 3 Filmini Çekmek Niyetinde Değil

Yönetmen seriden uzaklaştı...
yazar: 24 Eylül 2018

Bir grup polisin mafya liderinin yaşadığı bir apartmana operasyon düzenleyip lideri alaşağı etmeye çalışmalarını konu alan The Raid filmi vahşi ve gerçekçi dövüş sahneleriyle dikkatleri çekip kendisine kısa sürede hayran kitlesi edinmişti. Bu filmin devamı da çok geçmeden çekildi. Hayranlar yıllardır 3. filmi bekliyorlar. Şu sıralar Dan Stevens‘lı yeni filmi Apostle‘ı tanıtan yönetmen Gareth Evans, The Raid 3 hakkında konuştu. Başlıkta da belirttiğimiz gibi Evans, The Raid serisini devam ettirme niyetinde değil. En azından bu aralar. Yönetmen şunları söylemiş:

The Raid 1 ve 2 benim için inanılmaz filmler, ama sürekli The Raid filmi yapmak istemiyorum. Ve zaman geçtikçe seriden daha da soğuyorum, seriye dönmek daha az ilgimi çekmeye başlıyor. Ayrıca The Raid 2‘da yaptığımız şey bir nevi öyküyü bitirmekti. Bu yüzden tekrar bu dünyaya zıplamak ilgimi çekmiyor. The Raid 3 bir zamanlar radarımdaydı. Pek çok fikirle doluydum. Hangi öyküyü anlatmak istediğimi biliyordum. Fakat aradan epey zaman geçtiği için bu fikirlere dönmeyeceğim gibi görünüyor.”

Görüleceği üzere yönetmen 3. filmi çekmeyi istemiyor. İleride fikri değişir mi bilinmez, ama bu aralar 3. filmi beklememek en iyisi. Bu arada bu yıl The Raid Frank Grillo‘nun başrolünde Amerika’ya uyarlanacaktı ama nedense yeniden çevrimin çekimleri belirsiz bir tarihe ertelendi. Yani yeniden çevrimin de geleceği belirsiz durumda. Ki bu kötü haber sayılmaz.

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kategori:
haber

yazar: Can Rende - Eyl 24, 2018

yazar: Can Rende - Eyl 24, 2018

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