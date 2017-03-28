Dövüş filmleri The Raid ve The Raid 2: Berandal‘la ünlenen senarist-yönetmen Gareth Evans ilk İngilizce filmi Apostle‘ın hazırlıklarına devam ediyor. Henüz çekimlerine başlanmayan bu filmin haklarını Netflix’in satın aldığı açıklandı. Evans birkaç ay evvel filmin başrolünü Dan Stevens’a teslim etmişti. Bugün de filmin diğer oyuncuları açıklandı. Michael Sheen, Lucy Boynton, Bill Millner, Kristine Froseth, Stevens’a eşlik edecekler. Çekimlere nisanda başlanacak, Netflix filmi 2018’de yayınlayacak. Film bir adamın bir tarikat tarafından kaçırılan kız kardeşini kurtarmaya çalışmasına odaklanacak, gerilim türünde olacak.