Geçen yılın şubat ayında Darkest Hour‘daki Churchill performansıyla ödülleri toplayıp en sonunda ilk Oscar’ını da kazanan Gary Oldman aradan geçen bir yıldan sonra bu rolü tekrar oynamaya çok istekli olduğunu açıkladı. Oldman Başbakan Churchill’i bir dizide veya bir filmde tekrar oynamayı planlıyor. Ama henüz projenin hazırlıklarına başlanmadı. Proje şu an için sadece fikir aşamasında. Öte yandan Oldman, Churchill’in kaleme aldığı kısa bir öyküyü –The Dream‘i- tiyatroya uyarladığını da açıkladı. Oldman bu projede Churchill’in torununun oğlu Randolph’la birlikte çalışıyor. Öykü Churchill’in amatör bir şekilde ressamlıkla meşgulken babasının son zamanlarının portresini yapmaya başlamasına, daha sonra babasının hayaletiyle karşılaşmasına odaklanıyor. Churchill babasını 1895 yılında yitirmişti.

Oldman bu oyunu sadece iki oyunculu bir oyun olarak tasarlamayı düşünüyor. Oyunda Churchill rolündeyse Darkest Hour‘daki rol arkadaşı Sam West‘i görmek istiyor. Yani Oldman oyunda rol almayacak, sadece yazarlıkla meşgul olacak. Ama başta da yazdığım üzere karakteri ileride bir dizide ve filmde oynayabilir.