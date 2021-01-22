Gary Oldman, Netflix, Prime Video gibi “streaming” platformlarının yönetmenlerin üzerindeki baskıyı azalttığını savundu:

“Dijital platformlar yönetmenlerin üzerindeki açılış haftası baskısını azalttı. Gişe skorları yerine başka önceliklere önem vermelerini sağladı. Filmlerin nasıl izlendiği ile ilgili de alışkanlıklar değişiyor. Bu tamamen değişik bir durum”

“Covid-19 nedeniyle sinemalar çok zor günler yaşıyor. Eğer ortadan kaybolurlarsa çok üzücü olur. Ama özellikle genç izleyiciler, dijital platformlar sayesinde daha çok film izlemeye başladılar. Bu bence pandemi sonrası sinemaya olumlu yansıyacaktır”