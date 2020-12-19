Yılın en iyi filmlerinden Mank’in başrolü Gary Oldman, yönetmeni David Fincher’a övgüler yağdırdı. Oldman, Fincher’ın çekimlerde sahneleri çok sık tekrar ettirmesinin iyi bir şey olduğunu söyledi:

“Yaşadığımız dönemde filmlerin bütçeleri çok kısıtlı. Bu yüzden sahneleri iki-üç kez çektikten sonra devam ediyorsunuz. Üçüncü ve dördüncü tekrar için zorlamanız gerekiyor.”

“David ile elmadan büyük bir ısırık almakla kalmıyor, akşam çekimler bittiğinde sahnenin iyiliği konusunda içiniz rahat oluyor. Kendinizi birilerinin “razı olduğu” bir iş yapmış gibi hissetmiyorsunuz. Çünkü David yeterli görmüyor, elinde sahnenin en doğru çekimi olana kadar devam ediyor. Herkes sahnenin doğru çekildiğine emin oluyor. Bu oyuncuya büyük bir güven veriyor.”

“Sete çalışmak için gidiyorsunuz. Ve evet o çok obsesif, çok detaycı ve çok daha fazlası… Ama biraz bu şöhretinden de hoşlanıyor gibi.”