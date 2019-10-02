Matthias & Maxime ile festival turunu başarıyla tamamlayan Xavier Dolan gözünü yeni projesine dikti. Quebec’li yönetmen Gaudreault isimli tiyatro oyununu bir TV dizisine uyarlayacak.

Michel Marc Bouchard’ın önemli tiyatro oyunlarından “La Nuit Ou Laurier Gaudreault S’est Reveille” (Laurier Gaudreault’nun Uyandığı Gece) isimli oyun, Mirielle isimli ölümle yakından ilgili bir kadının annesini mumyaladıktan sonra, arkadaşları ve yakınlarıyla buluşmasını anlatıyor. Konu ölüm olunca bir araya gelen insanlar kendisini tutamaz ve sırlar ortalığa dökülmeye başlar.

Mini Dizi olarak düşünülen dizinin nerede yayınlanacağı henüz meçhul… Dolan daha önce Bouchard’ın Tom e le Ferm oyununu sinemaya uyarlamıştı.