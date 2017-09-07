Gavin O’Connor, Suicide Squad 2’yu Yazıp Yönetecek

Suicide Squad 2'nun yönetmeni sonunda belirlendi...
yazar: 07 Eylül 2017

DC evreninin en kötü eleştirilerini alan Suicide Squad çok iyi hasılat elde ettiği için yönetimin hemen devamını çektirmek istediği film. Bu yüzden uzunca bir süredir pek çok yönetmenle görüşüldü, ancak hiçbiriyle anlaşılamadı. Bugünse Gavin O’Connor‘ın WB’nin teklifini kabul ettiği, Suicide Squad 2‘yu yazıp yöneteceği açıklandı. Fakat Will Smith ve Margot Robbie pek çok projeyle meşgul olduklarından çekimlere en erken 2018 sonbaharında başlanabilecek. Bu süre zarfında O’Connor senaryoyu yazacak, ki ilk filmin en çok eleştirilen tarafı WB’nin David Ayer’e senaryoyu yazması için sadece 6 haftalık bir süre tanımasıydı, haliyle ortaya çok kötü bir film çıkmıştı. Bu kez senaryo bir yılda yazılacak. Film 2018’de çekilirse 2020’den önce gösterime girmeyebilir, zira DC’nin 2019’u Shazam!, Wonder Woman 2 ve The Batman filmleriyle dolmuş durumda.

Smith şu sıralar Guy Ritchie’nin müzikali Aladdin‘de rol alıyor, bu filmden sonra 2018 baharında Ang Lee’nin bilimkurgu filmi The Gemini Man‘de rol alacak. Robbie ise şu sıralar Mary Queen of Scots‘da rol alıyor. Bu filmden sonra, 2018 yazında Quentin Tarantino’nun filminde rol alabilir. Yönetmen O’Connor ise pek çok projeyle meşgul: Ben Affleck’li The Accountant 2, Showtime dizisi City on a Hill, Tom Hardy’li My War Gone By, I Miss It So, Bradley Cooper’lı The Atlantic Wall ve The Green Hornet uyarlamasıyla meşgul durumda. O’Connor, Suicide Squad‘tan önce Showtime’ın dizisini çekebilir.

etiket:
kategori:
haber

yazar: Can Rende - Eyl 7, 2017

ilgili

  • seçki

    Hedefsiz Bir Gemi: DC Sinema Evreni

    Marvel 2008 yılında Marvel Sinema Evreni-MCU’yu Iron Man‘le başlattığında DC birbirleriyle bağlantısız uyarlamalar yapıyordu. Christopher Nolan’ın Batman üçlemesi henüz sona ermemişti ve bu üçlemenin çok iyi hasılatlar elde etmesi...
  • seçki

    DC’nin Projelerinde Son Durum

    Warner Bros. ve DC özellikle son günlerde açıkladıkları projelerle kafaları bir güzel karıştırdı. Zira bazı projelerini DC evrenine dahil etmeyi planlarken, bazı projelerini evrene dahil etmeyecekler. Başka bir evren...
  • haber

    Requa ve Ficarra İkilisi, Harley Quinn/Joker Filmini Yönetebilirler

    DC’den arka arkaya önemli haberler geliyor. Dün Todd Phillips’in Joker’in solo filmini yazıp yöneteceği ama bu filmin DC evreniyle bağlantısı olmayacağı açıklandı. Sonra Matt Reeves’in The Batman filminin de...
  • haber

    Todd Philips ve Martin Scorsese’den Joker Filmi

    DC’yi bünyesinde bulunduran Warner Bros.’un Man of Steel ile başlattığı DCEU serisinden şu ana kadar gişede tatmin edici geri dönüşler almış olsa da eleştirmen yorumlarından ve seyirci memnuniyeti bakımından...