DC evreninin en kötü eleştirilerini alan Suicide Squad çok iyi hasılat elde ettiği için yönetimin hemen devamını çektirmek istediği film. Bu yüzden uzunca bir süredir pek çok yönetmenle görüşüldü, ancak hiçbiriyle anlaşılamadı. Bugünse Gavin O’Connor‘ın WB’nin teklifini kabul ettiği, Suicide Squad 2‘yu yazıp yöneteceği açıklandı. Fakat Will Smith ve Margot Robbie pek çok projeyle meşgul olduklarından çekimlere en erken 2018 sonbaharında başlanabilecek. Bu süre zarfında O’Connor senaryoyu yazacak, ki ilk filmin en çok eleştirilen tarafı WB’nin David Ayer’e senaryoyu yazması için sadece 6 haftalık bir süre tanımasıydı, haliyle ortaya çok kötü bir film çıkmıştı. Bu kez senaryo bir yılda yazılacak. Film 2018’de çekilirse 2020’den önce gösterime girmeyebilir, zira DC’nin 2019’u Shazam!, Wonder Woman 2 ve The Batman filmleriyle dolmuş durumda.

Smith şu sıralar Guy Ritchie’nin müzikali Aladdin‘de rol alıyor, bu filmden sonra 2018 baharında Ang Lee’nin bilimkurgu filmi The Gemini Man‘de rol alacak. Robbie ise şu sıralar Mary Queen of Scots‘da rol alıyor. Bu filmden sonra, 2018 yazında Quentin Tarantino’nun filminde rol alabilir. Yönetmen O’Connor ise pek çok projeyle meşgul: Ben Affleck’li The Accountant 2, Showtime dizisi City on a Hill, Tom Hardy’li My War Gone By, I Miss It So, Bradley Cooper’lı The Atlantic Wall ve The Green Hornet uyarlamasıyla meşgul durumda. O’Connor, Suicide Squad‘tan önce Showtime’ın dizisini çekebilir.