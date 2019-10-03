Aaron Paul’un Breaking Bad’den sonra ne yapacağı merak ediliyordu. Jesse Pinkman karakterinin üstüne yapışıp kalması tehlikesini tek rolle büyük başarıya ulaşmış her aktör gibi yaşayan Paul, dikkatli davrandı ve biraz bekleyerek, biraz kendini saklayarak yeni hayatına hazırlandı. Aaron Paul Filmleri ve Dizilerine göz gezdirdiğimizde bir Breaking Bad filmi de dahil olmak üzere, kalburüstü yapımlar görüyoruz.

The Parts You Lose

Bu hafta gösterime girecek olan filmi Christopher Cantwell yönetti… Yapım, kaçak bir suçluyla, işitme engelli bir çocuk arasındaki dostluğa odaklanacak. Mary Elizabeth Winstead ve Scoot McNairy, çocuğun ailesini, Danny Murphy ise çocuğu canlandırıyor. Olaylar, polisin Paul’un oynadığı suçlunun izini bulmasıyla karışıyor.

Truth Be Told

Apple+ TV’nin dizisinde cinayetleri çözmeye çalışan, bunun için suçlularla görüşen bir podcast yayıncısının maceralarını izleyeceğiz. Amatör dedektif Poppy Pernell’i, Octavia Spencer oynarken, röportaj yaptığı katili ise Aaron Paul canlandıracak. Dizi Kathleen Barber’ın kitabı Are You Sleeping’den uyarlandı.

Westworld

İki sezonda günümüz TV dünyasının en önemli dizilerinden biri haline gelen ve HBO’nun Game of Thrones’un yerini doldurmak için özel ihtimam gösterdiği Westworld’e Aaron Paul da dahil oluyor… Artık “dışarıda” yaşananları da izleyeceğimiz dizide Paul, Caleb isimli bir inşaat işçisini canlandıracak…

Bojack Horseman

Netflix’in her ayrıntısıyla olağanüstü animasyon dizisi Bojack Horseman, 2013’te başladığı yolculuğuna son bir sezonla veda edecek. Dizinin ilk sezonundan beri Todd Chavez’i seslendiren Paul, altıncı ve son sezonda da bu görevini sürdürecek.

El Camino: A Breaking Bad Movie

11 Ekim’de Netflix, Breaking Bad’in bittiği yerde başlayacak bir öyküyle Jesse Pinkman’ın yaşadıklarını anlatmaya devam edecek. Pinkman’ın özgürlüğe kavuştuktan sonra neler yaşadıklarını, dizinin sağ kalan karakterlerinin neler yaptığını göreceğimiz film, bu yılın merakla beklenen yapımlarından biri…