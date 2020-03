Stellan Skarsgard’ın oyuncu oğullarından Bill, özellikle It’teki başarısıyla Hollywood’un “Artık başrol verebiliriz” dediği aktörler arasına girmişti. Hem TV’de, hem sinemada gelen iyi teklifleri kabul eden genç oyuncuyu, gelecek 2 yıl içinde 4 filmde izleme ihtimalimiz yüksek. Gelecek Bill Skarsgard Filmleri listesinde birbirinden farklı ve ilginç yapımlar var.

The Devil All the Time

The Devil All the Time, Donald Ray Pollock’un aynı adlı romanından uyarlanan ve bu yıl içinde Netflix’te yayınlanacak bir film. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra travmalarını aşamayan bir grup gencin Ohio’nın bunaltıcı atmosferi için ruhsal dengelerini yavaş yavaş yitirmelerini izleyeceğiz. Başrollerde Tom Holland, Robert Pattinson, Haley Bennett, Riley Keough, Sebastian Stan, Mia Wasikowska gibi son dönemin genç yıldızlarının bulunduğu filmin yönetmeni Antonio Campos…

A Naked Singularity

Sergio De La Pava’nın aynı adlı romanından uyarlanacak film ilk davasını kaybetmesinin ardından büyük hayal kırıklığı yaşayan ve sistemi sorgulayan genç bir avukatın yaşadıklarını anlatacak. Bill Skarsgård’a bu filmde Ed Skrein, Olivia Cooke, Tim Blake Nelson, John Boyega eşlik edecek.

Emperor

Bill Skarsgard’ı bu filmde İspanya kralı Philip olarak izleyeceğiz. Film 21 yaşındaki bir kızın babasının intikamını alma öyküsünü aktaracak. Başrollerde Adrien Brody, Sophie Cookson, Paz Vega’nın yer alacağı filmin yönetmeni Lee Tamahori… Saray entrikalarıyla ve ihanetle ilgili bir film izleyeceğiz gibi duruyor.

Gilded Rage

Gilded Rage, Vanity Fair’de yayınlanan Benjamin Wallace haberi üzerinden senaryolaştırılan bir film. Bir yatırım bankacısı olan Thomas Gilbert Sr’ın intihar gibi görünen ölümünün bir dizi gelişmenin ardından cinayet olduğu ortaya çıkmış ve oğlu tutuklanmıştı. Filmde Bill Skarsgard’ı cinayetle suçlanan Thomas Gilbert Jr. olarak izleyeceğiz.