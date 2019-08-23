Günümüzün en iyi kadın oyuncularından biri olarak hiç bir zaman belirli bir standardın altına düşmedi ve izleyenleri birçok rolüyle büyüledi. Cate Blanchett Filmleri ve Dizileri diye bir toparlama yaptığımızda yine heyecan verici yapımlarla karşılaştık. Blanchett, gelecek 5 yıla da damga vuracak gibi…

Where’d You Go, Bernadette

Geçtiğimiz hafta gösterime giren Richard Linklater filmi bir yıldır ertelenip duruyordu. Blanchett filmde kendisini ailesine, evine ve çocuklarına adayan, bir dizi olayla hayatı değişen ve bir anda kaybolan bir kadını oynuyor. Filmle ilgili ilk eleştiriler Blanchett’ın iyi bir performans sergilediği ancak ortalama bir Linklater filmi izleyeceğimiz yönünde… Filmde usta oyuncuya Billy Crudup, Kristen Wiig, Emma Nelson, James Urbaniak, Judy Greer, Troian Bellisario, Zoe Chao ve Laurence Fishburne eşlik ediyor.

Lucy and Desi

I Love Lucy ve The Lucy Show ile bir döneme damga vuran televizyon yıldızı Lucille Ball’u Blanchett’ın canlandırması uzun süredir gündemdeydi. Lucy’nin komedi programındaki partneri Desi Arnaz ile yaşadıkları Hollywood’un fırtınalı ilişkilerinden biri filmin ana konusu olacak. Arnaz’ı kimin oynayacağı henüz belli değil. Yönetmen koltuğunda ise günümüzün en iyi senaristlerinden Aaron Sorkin olacak.

Stateless

Dünyadaki mülteci krizlerine odaklanan 6 bölümlük mini dizinin yapımcısı ve başrol oyuncusu Blanchett olacak. İlk olarak Blanchett’ın memleketi Avustralya’da yayınlanması beklenen dizide Dominic West, Jai Courtney, Yvonne Strahovski de rol alacak. Dizinin 2020 ortalarında yayında olması bekleniyor.

Mrs. America

Blanchett’ın dizi projeleri arasında en heyecan vericilerinden biri Mrs America… Bu mini dizide usta oyuncuyu kötü bir karakter olarak izleyeceğiz. 1970’lerde kadın hakları için talepler ve eylemler sürerken, kadınların en temel hakları karşısında duran Phyllis Schlafly’nin yaptıkları Blanchett’ın başrolüyle FX ekranlarına gelecek. Dizinin Sarah Paulson, Elizabeth Banks, Rose Byrne, Uzo Aduba, Margo Martindale, John Slattery, James Marsden ve Jay Ellis’ten oluşan çok iyi bir kadrosu var. 2020’de ekranlarda olacak.

Nightmare Alley

Guillermo del Toro’nun dolandırıcı bir hastasıyla beraber kirli işler çeviren bir kadın pskiyatristi konu alacağı filmde başrolün Blanchett’a verilmesi bekleniyor. Bradley Cooper, dolandırıcıyı oynamayı kabul etti.

Blanchett, son dönemde Sweet Tooth isimli Hansel ve Gretel masalını farklı yorumlayan bir kısa filme sesini de verdi.