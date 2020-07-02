Tüm dünyanın Game of Thrones’ta Olenna Tyrell olarak tanıdığı Diana Rigg, 82 yaşında oyunculuk yaşamına tam gaz devam ediyor. 1959’dan beri kamera karşısında klasikleşmiş filmler ve TV dizileri için emek harcayan usta oyuncu, pek yorulacak gibi durmuyor. Gelecek Diana Rigg Filmleri ve Dizileri yazımızda, kariyerine durmaksızın devam eden oyuncunun gelecek 2 yıl içinde yer alacağı üç yapımı aktardık.

Black Narcissus

Diana Rigg, 1939 tarihli Rumer Godden klasiğinin dizi uyarlamasında başrollerden biri olacak. Daha önce de filme alınan roman Himalaya dağlarında görev yapan bir grup rahibenin yaşamına odaklanıyor. Gemma Arterton ve Jim Broadbent’in başrolleri oynadığı mini dizide Diana Rigg de Rahibe Dorothea rolüyle karşımızda olacak.

Covid pandemisi öncesinde çekimleri tamamlanan ve BBC One’da yayınlanacak dizi post prodüksiyon aşamasında…

Last Night in Soho

Usta oyuncu, Edgar Wright’ın merakla beklenen yeni filminde de rol alacak. Moda tasarımı ile ilgilenen bir genç kadının kendini gizemli bir şekilde 1960’larda bulmasını izleyeceğiz. Anya Taylor-Joy’un oynadığı Sandy karakterinin o dönemin Londra ve İngiltere’sinin beklediği gibi çıkmamasını anlatacak ve giderek bir gerilime dönüşecek filmde Thomasin McKenzie, Matt Smith, Terence Stamp, Diana Rigg ile birlikte rol alacak oyuncular.

All Creatures Great and Small

Channel 5 için yeniden çevrilecek dizide 30’larda ve 40’larda yaşayan ve tüm İngiltere’nin sevgilisi haline gelen bir veterinerin öyküsünü izleyeceğiz. Daha önce 1978’de bir dizi halinde yayınlanan James Harriot’ın hayatı, bu sefer 6 bölümlük bir dizi halinde izleyiciyle buluşacak.

Dizide başrolü Nicholas Ralph oynarken, Samuel West, Anna Madeley, Callum Woodhouse, Rachel Shenton, Diana Rigg ile birlikte yardımcı rollerde karşımıza çıkacak.