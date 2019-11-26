“Günümüz sinemasında en iyi oyuncu kim?” sorusu üzerinde çok tartışılacak bir konu ama “En iyi senaryo seçen oyuncu kim?”, “En yenilikçi ve cesur karakter seçen oyuncu kim?” gibi sorularla birer liste yapsanız Harvey Keitel kesinlikle ilk 3’e yazılması gereken bir isim… Bir oyuncunun filmografisinde Martin Scorsese’nin ilk filmleri, Theo Angelopoulos’un ustalık eseri, Quentin Tarantino’nun çıkış yaptığı yapımlar, Paul Auster’den, Istvan Szabo’ya kadar geniş bir yelpaze, Avrupa ve Dünya sinemasının en başarılı örnekleri duruyorsa saygı duymamak çok zor. Gelecek Harvey Keitel Filmleri isimli bir toparlama yaptığımızda yine önemli filmler ve yönetmenler görüyoruz.

Irishman

Özel gösterimlerden sonra bu hafta gösterime giren Irishman, ülkemizde Netflix üzerinden seyredilebilecek. Keitel, filmde De Niro, Pacino, Pesci’nin gölgesinde kalabilir belki… Ama eski dostlarla bir araya gelmek, kendisini de mutlu etmiş olmalı…

Fatima

İtalyan yönetmen Marco Pontecorvo’nun dini motiflere biraz fazla yer verdiği filmi, Birinci Dünya Savaşı’nda geçiyor ve Meryem’i gördükleri iddia edilen 3 çocuğun yaşadıkları üzerinden ilerliyor. Sonia Braga, Goran Visnjic ve Joaquim de Almeida başrollerde…

Just Noise

Harvey Keitel’ı gelecek yıl izleyeceğimiz filmlerden Just Noise, Malta’nın bağımsızlık mücadelesini anlatıyor. İngilizler ile Malta vatandaşları arasındaki çekişmeyi, isyanı ve kanlı bir şekilde bastırılmasını anlatan film iki usta aktör Malcolm McDowell ve Harvey Keitel’ı bir araya getirecek…

Live Fast, Die Laughing

Harvey Keitel’ın Timothy Linh Bui’nin Uzakdoğu’da geçen bir aksiyon/kung fu filminde hangi karakteri oynayacağı ve nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu… Francesca Eastwood, filmin diğer başrollerinden biri…

Lansky

Harvey Keitel’ın en çok heyecanlandıran filmi ise kuşkusuz, amerikan suç tarihinin en azılı çetelerinin muhasebecisi Meyer Lansky’nin hayatını canlandıracağı film… Alexandra Daddario da kendisine teklif edilen rolü kabul etmiş durumda… Film henüz ön prodüksiyon aşamasında ve gösterim tarihi 2021’e sarkabilir.