Idris Elba, üstün oyunculuk yeteneklerine rağmen bir türlü kendisini bir üst düzeye çıkaracak filmleri doğru seçemedi. Cats, Dark Tower, Pacific Rim gibi gişede batan filmlere rağmen, karizmatik oyunculuğuyla teklifler almayı sürdürüyor. Gelecek Idris Elba Filmleri listesi yine kalburüstü, gişe beklentisi yüksek filmlerden ve özellikle ABD’nin siyahi toplumuna hitap eden yapımlardan oluşuyor.

The Suicide Squad

Yönetmen James Gunn’ın 2016’daki Suicide Squad’ın “hem yeniden çevrimi, hem de devam filmi” olarak adlandırdığı filmin yıldızlarla dolu kadrosunda Idris Elba da yer aldı. Elba’nın filmdeki rolü henüz net olarak açıklığa kavuşmazken, filmin gösterim tarihinin de covid-19 pahdemisinden ne şekilde etkileneceği de merak ediliyor. 2021’de gösterime girmesi planlanan filmin özellikle CGI yönü çok uzun süre gerektirebileceği için gösterim 1 yıl daha sarkabilir.

Concrete Cowboys

Ricky Staub’un yönettiği film atçılık dünyasında yaşananları anlatıyor. Idris Elba başrolü Stranger Things’ten tanıdığımız Caleb McLaughlin ile paylaşacak. Film Philadelphia’da siyahi topluluğun kurduğu Fletcher Street ahırlarında geçecek. Gençlerin atlarla bir araya geldiği, binicilik sporunda yer alarak suçtan uzak durduğu bölgeye gelen 15 yaşındaki bir çocuğun babasıyla ilişkisini düzeltmesini izleyeceğiz. Yardımcı rollerde Jharrel Jerome, Lorraine Toussaint ve Byron Bowers rol alacak.

The Harder They Fall

Idris Elba, Jay-Z’nin teklifini kabul etti ve ünlü yıldızın yapımcı olarak yer aldığı filmde başrollerden biri oldu. Netflix’te yayınlanacak film bir “siyahi western”. Elba’nın dışında başrollerden sadece Jonathan Majors’ın belli olduğu filmin yönetmenliği ise Jeymes Samuel tarafından gerçekleştirilecek. Elba filmde bir çetenin intikam için peşinden koştuğu kötü kovboyu oynayacak.

Three Thousand Years Of Longing

Idris Elba ile ilgili en heyecan verici haber, George Miller klasiklerinden Three Thousand Years Of Longing’de yer alacağı şeklindeydi. Ancak henüz filmde Tilda Swinton ve Idris Elba’nın başrolleri oynayacağından başka net bir haber yok.